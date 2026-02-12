El nombre de Esteban Paredes vuelve a sacudir el fútbol chileno. Esta vez no por goles ni récords, sino por su inminente debut como entrenador en Santiago Morning, club que intenta reconstruirse tras el descenso a la Segunda División Profesional.

El ex delantero, ídolo del Morning y goleador histórico del Campeonato Nacional, aparece como la carta elegida para liderar el proyecto 2026. Sin embargo, antes incluso de que el club lo oficialice, ya estalló la polémica.

⚖️ ¿Cuál es la advertencia que lanzaron a Esteban Paredes?

El conflicto lo instaló el Colegio de Entrenadores, que reaccionó ante las publicaciones que sitúan a Paredes como nuevo técnico del “Chago”.

En un comunicado oficial señalaron: “Se informa que ya en 2025 hubo un conflicto en el que se ratificó que Paredes no cumplía con el requisito de Licencia Pro y que confirmaba – a través de un certificado de la Asociación de Fútbol Profesional – que el exjugador tenía Licencia A (Monitor), que no es suficiente para oficiar como DT principal ni ayudante en torneos ANFP”.

El mensaje es claro: con la licencia que posee actualmente, no estaría habilitado para dirigir como técnico principal en competiciones organizadas por la ANFP.

Pero la advertencia fue aún más directa: “En dicho contexto, se espera que los clubes den cumplimiento a las bases de competencia”. La frase funciona como señal institucional: si el Morning avanza sin cumplir el requisito, el caso podría escalar.

📋 ¿Qué licencia necesita un DT para dirigir en torneos ANFP?

Para ejercer como entrenador principal en el fútbol profesional chileno se exige Licencia Pro. La Licencia A, que según el comunicado posee Paredes, no habilita para desempeñarse como DT titular ni como ayudante técnico en torneos oficiales de la ANFP.

El antecedente no es nuevo. En 2025 ya hubo controversia por su presencia en la banca junto al cuerpo técnico del Morning, lo que derivó en denuncias formales y debate reglamentario.

Ahora el escenario es más delicado: asumiría directamente la conducción del equipo.

🔥 ¿Por qué Santiago Morning apuesta por Paredes pese al conflicto?

El Morning vive una etapa de reconstrucción tras el descenso —ratificado luego del fallo del TAS que confirmó la resta de puntos por incumplimientos previsionales— y necesita un golpe anímico. La figura de Paredes es simbólica. Es referente del club, logró ascensos como jugador y mantiene fuerte vínculo con la hinchada.

🧾 En resumen

Esteban Paredes asoma como nuevo DT de Santiago Morning.

El Colegio de Entrenadores lanzó una advertencia pública.

Según el comunicado, no posee Licencia Pro.

La Licencia A no lo habilita para torneos ANFP.

El caso podría escalar antes del inicio oficial de la temporada.

📣 Sigue el desarrollo de esta polémica en AlAireLibre.cl y entérate si la advertencia frena —o no— el debut de Esteban Paredes en la banca del Morning.