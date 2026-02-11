Se terminó la incertidumbre. Este martes se confirmó que Esteban Paredes asumirá como director técnico en la temporada 2026, iniciando oficialmente su carrera en el banquillo en un equipo de Santiago que competirá en la Segunda División.

El goleador histórico del fútbol chileno enfrentará un desafío exigente, con la misión inmediata de pelear por el ascenso. El exdelantero, que ya venía vinculado a un proyecto deportivo desde la dirigencia, ahora deberá demostrar que puede trasladar su liderazgo y experiencia al banco técnico.

⚽ ¿Qué club dirigirá Esteban Paredes en 2026?

“Visogol” ahora tendrá la misión de ayudar a que sus dirigidos conviertan los goles que él ya no podrá marcar dentro de la cancha. Como anunció PrimeraBChile Esteban Paredes asumirá oficialmente como nuevo director técnico de Santiago Morning para la temporada 2026 en la Segunda División Profesional.

El histórico goleador tomará el mando del cuadro “Bohemio” con un objetivo claro: pelear el ascenso a la Primera B. La dirigencia optó por su máximo referente para liderar el proyecto, confiando en su conocimiento del plantel y en el fuerte vínculo que mantiene con la institución tras su paso por la gerencia deportiva.

🚌 ¿Por qué el regreso de Esteban Paredes a Santiago Morning es tan simbólico?

La historia de Esteban Paredes con la “V” negra en el pecho suma un nuevo capítulo. Fue en Santiago Morning donde debutó profesionalmente en el año 2000, iniciando una carrera que lo convertiría en el máximo goleador del fútbol chileno. Ahora, 26 años después, vuelve al mismo club, pero desde la banca.

Para los hinchas bohemios, el simbolismo es evidente: el ídolo regresa en un momento clave, con la misión de liderar el retorno a la Primera B al término de la temporada 2026.

Esteban Paredes en 2009 / Photosport

📅 ¿Cuándo podría debutar Esteban Paredes en la banca de Santiago Morning?

Aunque su nombre ya está vinculado al proyecto deportivo, Esteban Paredes todavía no ha sido oficializado públicamente por el club como nuevo director técnico, por lo que tampoco existe una fecha confirmada para su eventual estreno en la banca del “Chago”.

La Segunda División Profesional 2026 comenzaría a principios de marzo, pero hasta ahora no se ha publicado el fixture oficial jornada a jornada. El calendario definitivo dependerá de la ratificación del formato por parte de la ANFP, que proyecta una competencia con campeonatos zonales (Zona Norte y Zona Sur). Por ahora, el posible debut del histórico goleador como entrenador deberá esperar la confirmación institucional y la programación oficial del torneo.