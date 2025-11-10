Llena de suspenso se encontraba esta jornada en torno a la postemporada de la Primera B y cómo se terminará jugando la liguilla por el ansiado segundo ascenso, todo sujeto a qué iba a decidir finalmente la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP por el castigo a Santiago Morning tras la denuncia de Magallanes y Cobreloa en el sonado “caso Paredes”.

Tras la sesión llevada a cabo este lunes la Segunda Sala decidió revocar la sentencia de primera instancia en torno a esta denuncia sobre el elenco Microbusero, la cual le daba por perdidos 6 puntos de sus respectivos encuentros ante el equipo Carabelero y los loínos. Justamente, es el elenco nortino el que vuelve a verse afectado por este fallo final que igualmente no cambia el descenso del Morning.

La 2da Sala del Tribunal de Disciplina ha decidido revocar la sentencia de primera instancia, en el "caso Esteban Paredes" (Magallanes y Cobreloa vs Santiago Morning). Con esto se dejan sin efecto las sanciones deportivas (6 puntos) y económicas. pic.twitter.com/jCYdpSScB9 — Sergio Godoy Acosta (@SGodoyAcosta) November 11, 2025

⚽ No hubo pruebas para la culpabilidad de Esteban Paredes en el Morning

En el veredicto de la Segunda Sala se detalla que: “Habiéndose recibido la testimonial del técnico de Santiago Morning, Cristian Fevre, y habiendo sido oídos todos los intervinientes, el tribunal, tal como se informó oportunamente a todas las partes, terminada la audiencia sesionó privadamente a efectos de deliberar y así, exponer un veredicto que se notifica en el día de hoy”.

“En ese orden de ideas corresponde señalar que, en criterio de esta sala, no se encuentra probado en los estrictos términos de la legislación deportiva atingente, conforme a las denuncias realizadas, que el señor director deportivo del club Esteban Paredes haya ejercido labores de director técnico estando en la banca de Santiago Morning en los partidos realizados ante Magallanes y Cobreloa, respectivamente”, especifica el fallo.

Así mismo, recalcaron que: “Atendido lo expuesto, tomándose en consideración lo ya reflexionado y lo argumentado por los clubes intervinientes, este tribunal ha decidido revocar la sentencia en alzada de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, de fecha 28 de octubre de 2025, dejándose sin efecto las sanciones deportivas y económicas aplicadas en aquella”.

😲 ¿Cómo queda conformada la liguilla del ascenso?

Con este nuevo giro, la liguilla del ascenso vuelve a tener cambios puesto que a Cobreloa se le quitan los tres puntos que se le habían dado a costa del castigo contra Santiago Morning, por lo que los loínos quedan en el tercer lugar de la tabla y Copiapó se termina metiendo directamente en las semifinales del mini torneo.

De este modo, las llaves de la liguilla quedan conformadas de la siguiente manera:

Cobreloa vs Santiago Wanderers

Deportes Antofagasta vs Concepción

SanMarcos de Arica vs Rangers

Copiapó espera por rival en las semifinales.

📅 ¿Cuándo inicia la Liguilla de Ascenso?

A la espera de que se conociera este fallo de la Segunda Sala por el Morning, la ANFP había informado a los clubes que las llaves finalmente comenzarán el próximo miércoles 19 de noviembre.