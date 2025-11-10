La Primera B vive su jornada más tensa del año. Este lunes, a las 19:00 horas, el Tribunal de Disciplina dará su veredicto final sobre la apelación presentada por Santiago Morning, tras la resta de seis puntos por la presencia no autorizada de Esteban Paredes en la banca técnica.

La decisión mantiene a toda la categoría atenta, y según informó En Cancha, el ente de justicia deportiva del fútbol chileno sesionará este lunes para no alargar la espera. Lo que parecía un simple trámite administrativo terminó por alterar el cierre del campeonato y poner en duda el orden de la Liguilla.

🔥 Cobreloa atento y Santiago Morning se aferra a la esperanza

Si el castigo se mantiene, Cobreloa asegurará el segundo lugar y avanzará directo a semifinales del ascenso. En Calama ya preparan su planificación confiados en ese escenario.

Pero si el Chago logra revertir el fallo, todo cambiará: se modificaría la tabla y la Liguilla tendría que rearmarse a contrarreloj. Deportes Copiapó volvería a competir por el cupo y la incertidumbre se extendería por varias horas más.

⏰ La hora de la verdad

El caso Paredes se transformó en símbolo del caos reglamentario que marcó esta temporada. Sin embargo, pase lo que pase hoy en las oficinas de la ANFP, la resolución marcará la post temporada del torneo del Ascenso.

Cuando el reloj marque las 19:00, la Segunda Sala tomará una decisión que definirá destinos y, probablemente, abrirá una nueva discusión sobre cómo se deciden los destinos de la Primera B en nuestro fútbol.