La recta final de la Primera B se encendió fuera de la cancha. A dos fechas del cierre, Santiago Morning, último en la tabla con 26 puntos, podría perder su permanencia no sólo en la cancha, sino que también en los escritorios. Magallanes y Cobreloa presentaron denuncias formales ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por la participación de Esteban Paredes en la banca microbusera.

El histórico goleador del fútbol chileno, hoy director deportivo del club, fue acusado de impartir instrucciones sin estar habilitado para hacerlo. Ambas instituciones sostienen que el exdelantero vulneró las bases del torneo al ejercer funciones propias de un técnico sin tener contrato registrado en esa calidad.

⚖️ Las denuncias contra Santiago Morning por Paredes

Según información de La Tercera, el primero en levantar la alerta fue Magallanes. El cuadro carabelero asegura que Paredes se levantó en reiteradas ocasiones para dar indicaciones técnicas a los jugadores, lo que según su denuncia constituye una infracción directa al artículo 51 del reglamento de la Primera B. Además, acompañaron un video y registros del sistema Comet donde figura el cargo administrativo del exatacante.

Cobreloa, en tanto, presentó su propia acusación, también con evidencia audiovisual, según el citado medio. Los loínos reclaman que el Tanque Paredes actuó como parte del cuerpo técnico durante el duelo que el Chago les ganó 3-0, resultado que ahora podría cambiar drásticamente si prospera la demanda: la sanción contemplaría la pérdida de puntos y un marcador 3-0 a favor del rival.

El caso genera tensión total en la parte baja. Si la ANFP acoge alguna de las denuncias, el Chago podría quedar prácticamente condenado al descenso. Por ahora, el cuadro bohemio guarda silencio, mientras el futuro del club se define en el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Parte de las evidencias de Cobreloa son las imágenes televisivas / ©Captura TNT Sports.

🧾 Lo que arriesga el Chago y el impacto en la tabla

Si la ANFP acoge alguna de las denuncias, el Morning podría perder los seis puntos obtenidos ante ambos rivales, quedando prácticamente condenado al descenso. Con sólo dos fechas por jugar, ese castigo sería un golpe letal para un equipo que ya fue castigado con nueve unidades por incumplimientos previsionales.

Por ahora, Esteban Paredes guarda silencio, mientras el Tribunal de Disciplina evalúa los antecedentes. En el fútbol chileno, los puntos se siguen peleando incluso cuando el balón ya dejó de rodar.