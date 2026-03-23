Cobreloa y Magallanes juegan este lunes 23 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto por la quinta fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de streaming en HBO Max.

¿Quién transmite en vivo Cobreloa vs Magallanes?

El partido entre Cobreloa y Magallanes se transmitirá vía streaming a través de HBO Max.

📺 TV: Sin transmisión.

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Magallanes?

Cobreloa vs Magallanes se miden este lunes 23 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.

🗓 Fecha: Lunes 23 de marzo

🕣 Hora: 20:30 horas

🏟 Estadio: Zorros del Desierto, Calama

Árbitros del partido entre Cobreloa vs Magallanes

Árbitro: Rodrigo Farías

1er asistente: Ignacio Cerda

2do asistente: Matías Medina

Cuarto árbitro: Franco Jiménez

¿Cómo llegan Cobreloa y Magallanes?

Cobreloa llega a este duelo tras vencer por 2-1 a Deportes Iquique en condición de visitante. Esta victoria le permitió a los loínos escalar hasta la segunda posición de la Primera B con 10 puntos, a solo dos del líder.

Por su parte, Magallanes viene de caer por la cuenta mínima como local ante Deportes Temuco. Con esto, la Academia cerró la fecha 4 en el cuarto puesto con 7 unidades.

La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue el 17 de agosto de 2025. En aquella oportunidad, los naranjos se impusieron por 4-3 en San Bernardo.

Formación de Cobreloa vs Magallanes

Diego Tapia; Youssef González, Bastián San Juan, Diego García, David Tapia; Sebastián Zúñiga, Tomás Aránguiz, Cristian Muga; Gustavo Gotti, Álvaro Delgado y Jorge Gatica.

Formación de Magallanes vs Cobreloa

Joaquín Muñoz; Matías Vásquez, Claudio Meneses, Hans Salinas; Cristóbal Jorquera, Javier Quiroz, Gamalier Guzmán; Alessandro Toledo, Matías Fredes, Milton Alegre y Rubén Farfán.

Minuto a minuto de Cobreloa vs Magallanes

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Cobreloa 0 0 Primera parte Magallanes Alvaro Delgado 23′ Resumen

Estadísticas de equipos 23 ‘ Cobreloa Tarjeta roja : Alvaro Delgado Últimos enfrentamientos MAG 3 – 4 COB 17/08/2025 COB 2 – 0 MAG 12/04/2025

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