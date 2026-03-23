Cobreloa y Magallanes juegan este lunes 23 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto por la quinta fecha de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de streaming en HBO Max.
¿Quién transmite en vivo Cobreloa vs Magallanes?
El partido entre Cobreloa y Magallanes se transmitirá vía streaming a través de HBO Max.
- 📺 TV: Sin transmisión.
- 💻 Streaming: HBO Max.
- Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa vs Magallanes?
Cobreloa vs Magallanes se miden este lunes 23 de marzo a las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.
- 🗓 Fecha: Lunes 23 de marzo
- 🕣 Hora: 20:30 horas
- 🏟 Estadio: Zorros del Desierto, Calama
Árbitros del partido entre Cobreloa vs Magallanes
- Árbitro: Rodrigo Farías
- 1er asistente: Ignacio Cerda
- 2do asistente: Matías Medina
- Cuarto árbitro: Franco Jiménez
¿Cómo llegan Cobreloa y Magallanes?
Cobreloa llega a este duelo tras vencer por 2-1 a Deportes Iquique en condición de visitante. Esta victoria le permitió a los loínos escalar hasta la segunda posición de la Primera B con 10 puntos, a solo dos del líder.
Por su parte, Magallanes viene de caer por la cuenta mínima como local ante Deportes Temuco. Con esto, la Academia cerró la fecha 4 en el cuarto puesto con 7 unidades.
La última vez que ambos elencos se vieron las caras fue el 17 de agosto de 2025. En aquella oportunidad, los naranjos se impusieron por 4-3 en San Bernardo.
Formación de Cobreloa vs Magallanes
Diego Tapia; Youssef González, Bastián San Juan, Diego García, David Tapia; Sebastián Zúñiga, Tomás Aránguiz, Cristian Muga; Gustavo Gotti, Álvaro Delgado y Jorge Gatica.
Formación de Magallanes vs Cobreloa
Joaquín Muñoz; Matías Vásquez, Claudio Meneses, Hans Salinas; Cristóbal Jorquera, Javier Quiroz, Gamalier Guzmán; Alessandro Toledo, Matías Fredes, Milton Alegre y Rubén Farfán.
Minuto a minuto de Cobreloa vs Magallanes
- Alvaro Delgado 23′
- Resumen
- Estadísticas de equipos
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