La continuidad de Miguel Ponce en Magallanes entró en duda en pleno inicio de la Primera B. El técnico chileno fue elegido por The Strongest para asumir durante este año y ya negocia su salida del cuadro carabelero, lo que abre un escenario inmediato de cambio en la banca.

Desde Bolivia aseguran que la decisión está tomada y que el club paceño avanzó por su nombre como prioridad. El siguiente paso es resolver su desvinculación, un movimiento que debe cerrarse mientras el torneo sigue en marcha.

En el torneo del Ascenso, Magallanes suma dos triunfos, dos empates y una derrota en las primeras fechas, rendimiento que lo tiene en el quinto lugar, a cuatro puntos del liderato. El equipo venía encontrando regularidad justo cuando aparece esta opción para su DT.

¿Por qué Miguel Ponce fue elegido por The Strongest?

El perfil del entrenador calza con lo que busca el club boliviano. Ponce conoce el medio: dirigió en San José de Oruro, Blooming y Jorge Wilstermann, experiencia que hoy pesa en la decisión.

En Bolivia valoran ese recorrido y su capacidad para competir en contextos exigentes. Por eso, su nombre se instaló como la principal carta para liderar el nuevo proceso del equipo.

¿Qué impacto tiene su posible salida en Magallanes?

La eventual partida obligaría al club a reaccionar en plena competencia. Cambiar de entrenador en esta fase implica ajustar un proceso que recién comenzaba a consolidarse en resultados y funcionamiento.

Además, el margen en la Primera B es estrecho y cualquier movimiento puede incidir en la tabla. Si se concreta la salida, Magallanes deberá rearmarse rápido para sostener su posición, mientras Ponce daría un nuevo paso en su carrera fuera de Chile.