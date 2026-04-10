Deportes Santa Cruz y Magallanes se enfrentan este sábado 11 de abril desde las 17:30 horas en el Estadio Joaquín Muñoz por la fecha 7 de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

Los Comerciantes, que marchan en el decimosegundo puesto con 5 puntos, vienen de caer por 3-2 ante San Luis en la fecha pasada. Por su parte, la Academia se encuentra en el cuarto puesto con 12 unidades y llega a este compromiso tras imponerse por 3-2 a Rangers de Talca en condición de local.

¿Qué canal transmite Santa Cruz vs Magallanes EN VIVO?

El partido entre Deportes Santa Cruz y Magallanes será transmitido en la televisión a través de TNT Sports y vía streaming por HBO Max.

📺 TV: TNT Sports

💻 Streaming: HBO Max

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Dónde ver Santa Cruz vs Magallanes ONLINE por streaming?

El compromiso se podrá ver a través de streaming en HBO Max.

💻 Streaming: HBO Max.

Para ello, debes tener una suscripción activa en la plataforma.

¿A qué hora juegan Santa Cruz vs Magallanes?

Deportes Santa Cruz y Magallanes se enfrentan este sábado 11 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Joaquín Muñoz.

🗓 Fecha: Sábado 11 de abril

🕗 Hora: 17:30 horas

🏟 Estadio: Joaquín Muñoz, Santa Cruz

El partido corresponde a la fecha 7 de la Primera B 2026

Árbitros designados para Santa Cruz vs Magallanes

Árbitro: Gustavo Ahumada

1er asistente: Rodolfo Vera

2do asistente: Cristóbal Berríos

Cuarto árbitro: Agustín Valenzuela

Formación de Santa Cruz vs Magallanes

Santa Cruz:

Juan Ignacio Dobboletta; David Tati, Braian Camisassa, Hardy Cavero, Felipe Alvarado; Gino Alucema, Diego Acevedo, Diego Plaza; Juan Delgado, Diego Arias y Nicolás Barrios.

Magallanes:

Joaquín Muñoz; Alonso Walters, Claudio Meneses, Matías Vásquez, Hans Salinas; Gamalier Guzmán, Javier Quiroz, Santiago Coronel; Rubén Farfán, Vicente Cabezas y Matías Fredes.

Minuto a minuto Santa Cruz vs Magallanes