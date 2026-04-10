Deportes Santa Cruz y Magallanes se enfrentan este sábado 11 de abril desde las 17:30 horas en el Estadio Joaquín Muñoz por la fecha 7 de la Primera B 2026. El partido será transmitido a través de TNT Sports y HBO Max.

Los Comerciantes, que marchan en el decimosegundo puesto con 5 puntos, vienen de caer por 3-2 ante San Luis en la fecha pasada. Por su parte, la Academia se encuentra en el cuarto puesto con 12 unidades y llega a este compromiso tras imponerse por 3-2 a Rangers de Talca en condición de local.

¿Qué canal transmite Santa Cruz vs Magallanes EN VIVO?

El partido entre Deportes Santa Cruz y Magallanes será transmitido en la televisión a través de TNT Sports y vía streaming por HBO Max.

  • 📺 TV: TNT Sports
  • 💻 Streaming: HBO Max

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Dónde ver Santa Cruz vs Magallanes ONLINE por streaming?

El compromiso se podrá ver a través de streaming en HBO Max.

  • 💻 Streaming: HBO Max.

Para ello, debes tener una suscripción activa en la plataforma.

¿A qué hora juegan Santa Cruz vs Magallanes?

Deportes Santa Cruz y Magallanes se enfrentan este sábado 11 de abril a las 17:30 horas en el Estadio Joaquín Muñoz.

  • 🗓 Fecha: Sábado 11 de abril
  • 🕗 Hora: 17:30 horas
  • 🏟 Estadio: Joaquín Muñoz, Santa Cruz

El partido corresponde a la fecha 7 de la Primera B 2026

Árbitros designados para Santa Cruz vs Magallanes

  • Árbitro: Gustavo Ahumada
  • 1er asistente: Rodolfo Vera
  • 2do asistente: Cristóbal Berríos
  • Cuarto árbitro: Agustín Valenzuela

Formación de Santa Cruz vs Magallanes

Santa Cruz:

Juan Ignacio Dobboletta; David Tati, Braian Camisassa, Hardy Cavero, Felipe Alvarado; Gino Alucema, Diego Acevedo, Diego Plaza; Juan Delgado, Diego Arias y Nicolás Barrios.

Magallanes:

Joaquín Muñoz; Alonso Walters, Claudio Meneses, Matías Vásquez, Hans Salinas; Gamalier Guzmán, Javier Quiroz, Santiago Coronel; Rubén Farfán, Vicente Cabezas y Matías Fredes.

Minuto a minuto Santa Cruz vs Magallanes

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 7
Deportes Santa Cruz
11/04/2026 17:30
Sin Comenzar
Magallanes
  • Team Stats
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