Este lunes cerrarán la fecha 6 de la Primera B, en San Bernardo, Magallanes recibirá a Rangers. Con la misión de conseguir una victoria para escapar de la parte baja de la tabla de posiciones. La victoria Carabelera incluso podría acercarlos a posiciones de avanzada, pero los talquinos siguen como colistas del certamen y ya con Jaime Vera en la banca.
Este duelo no tendrá televisión.
¿Quién transmite en vivo Magallanes vs Rangers?
- 💻 Streaming: HBO Max.
Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Rangers?
El partido entre Magallanes vs Rangers se disputará este lunes 30 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo
- 🗓 Fecha: Lunes 30 de marzo
- 🕛 Hora: 18:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Municipal de San Bernardo
Árbitros del partido entre Magallanes vs Rangers
Árbitros: Cristián Droguett, Jorge González, Gabriel Vera y Diego Paredes.
Formación de Magallanes vs Rangers
Probable formación: Joaquín Muñoz; Matías Vásquez, Claudio Meneses, Hans Salinas; Cristóbal Jorquera, Javier Quiroz, Gamalier Guzmán; Alessandro Toledo, Matías Fredes, Milton Alegre y Rubén Farfán.
DT: Miguel Ponce
Formación de Rangers vs Magallanes
Probable formación: José Luis Retamales; Darío Silva, Sebastián Acuña, Claudio Servetti; Mauro González, Javier Araya, Alonso Rodríguez, Gary Moya; Ignacio Ibáñez, Sebastián Ribas y Damián González.
DT: Jaime Vera
Minuto a minuto de Magallanes vs Rangers
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