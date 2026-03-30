Este lunes cerrarán la fecha 6 de la Primera B, en San Bernardo, Magallanes recibirá a Rangers. Con la misión de conseguir una victoria para escapar de la parte baja de la tabla de posiciones. La victoria Carabelera incluso podría acercarlos a posiciones de avanzada, pero los talquinos siguen como colistas del certamen y ya con Jaime Vera en la banca.

Este duelo no tendrá televisión.

¿Quién transmite en vivo Magallanes vs Rangers?

💻 Streaming: HBO Max.

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Rangers?

El partido entre Magallanes vs Rangers se disputará este lunes 30 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo

🗓 Fecha: Lunes 30 de marzo

🕛 Hora: 18:00 horas

🏟 Estadio: Estadio Municipal de San Bernardo

Árbitros del partido entre Magallanes vs Rangers

Árbitros: Cristián Droguett, Jorge González, Gabriel Vera y Diego Paredes.

Formación de Magallanes vs Rangers

Probable formación: Joaquín Muñoz; Matías Vásquez, Claudio Meneses, Hans Salinas; Cristóbal Jorquera, Javier Quiroz, Gamalier Guzmán; Alessandro Toledo, Matías Fredes, Milton Alegre y Rubén Farfán.

DT: Miguel Ponce

Formación de Rangers vs Magallanes

Probable formación: José Luis Retamales; Darío Silva, Sebastián Acuña, Claudio Servetti; Mauro González, Javier Araya, Alonso Rodríguez, Gary Moya; Ignacio Ibáñez, Sebastián Ribas y Damián González.

DT: Jaime Vera

Minuto a minuto de Magallanes vs Rangers