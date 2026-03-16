Este lunes, el fútbol chileno despertó en estado de shock. La derrota por la cuenta mínima en una nueva edición del Clásico del Maule no solo dolió por el orgullo, sino que desató un terremoto interno que dejó a Rangers de Talca sin técnico y con un plantel bajo ataque. Los “Rojinegros” son los exclusivos colistas de la Primera B, sumando apenas un punto de doce posibles, un arranque que nadie en el Piduco imaginó para este 2026.

La crisis deportiva cruzó la línea de lo aceptable cuando el equipo regresaba a su hotel de concentración. Un grupo de barristas interceptó a los futbolistas, pasando de los insultos a las agresiones físicas y amenazas directas. En medio de este escenario de terror, la dirigencia no esperó al amanecer y, en una reunión de emergencia, selló la salida de Erwin Durán, transformándolo en el primer DT “caído” de la temporada en el ascenso.

¿Por qué despidieron a Erwin Durán de Rangers?

La derrota ante el archirrival fue la sentencia definitiva para el proceso técnico. Pasada la medianoche del domingo, el club oficializó la salida del estratega: “A la comunidad rojinegra (…) informamos que, tras el partido ante Provincial Curicó Unido, el cuerpo técnico encabezado por Erwin Durán deja de pertenecer a Rangers de Talca”. El mal rendimiento, con solo un empate en cuatro fechas, hizo imposible sostener un proyecto que hoy tiene al equipo en zona de descenso directo a Segunda División.

¿Qué pasó con las agresiones a los jugadores de Rangers en el hotel?

El club condenó enérgicamente el “aprete” sufrido por el plantel tras el partido, donde hubo golpes y amenazas que empañaron la jornada deportiva. “Entendemos y compartimos la frustración por el complejo momento deportivo (…) Sin embargo, nada justifica la violencia ni las amenazas”, expresaron desde la institución maulina. Hasta ahora, el club no ha identificado a los agresores, pero el clima interno es de total desolación.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Primera B 2026?

Tras el Clásico del Maule, Rangers de Talca quedó como colista absoluto (16°) con solo 1 punto. El líder es Puerto Montt con 12 unidades, mientras que Curicó Unido escaló puestos tras su victoria. La situación es crítica: si el torneo terminara hoy, los talquinos descenderían de categoría, una realidad que obligó a la dirigencia a buscar un sucesor inmediato para intentar salvar la temporada.

✍️ 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 pic.twitter.com/AZiVG171mZ — Rangers de Talca (@Rangersdetalca_) March 16, 2026

El golpe de Leandro Benegas en el reinaugurado estadio de La Granja no solo le dio los tres puntos a Curicó, sino que destruyó el proyecto deportivo de Erwin Durán. El técnico se va por la puerta de atrás tras un inicio de 2026 para el olvido.

Desde el Piduco aseguraron que “próximamente informaremos oficialmente al nuevo cuerpo técnico que asumirá la conducción del plantel profesional”. El nuevo estratega tendrá la misión imposible de sanar las heridas físicas y psicológicas de un plantel que fue agredido por sus propios hinchas, antes de enfrentar a Deportes Recoleta en la próxima jornada.

En resumen:

Rangers de Talca despidió a su DT, Erwin Durán, pasada la medianoche.

despidió a su DT, Erwin Durán, pasada la medianoche. Hinchas del club agredieron físicamente a jugadores en el hotel de concentración.

a jugadores en el hotel de concentración. El equipo es el colista absoluto de la Primera B con solo 1 punto.

de la Primera B con solo 1 punto. La dirigencia condenó los hechos: “nada justifica la violencia ni las amenazas” .

. El club busca un nuevo cuerpo técnico de cara a la quinta fecha del torneo.

¿Crees que la violencia de los hinchas aceleró la salida del técnico o ya no había vuelta atrás? Comenta con nosotros y sigue la crisis en Talca a través de AlAireLibre.cl.