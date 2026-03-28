El impacto del ataque en Calama no sólo golpeó al mundo educativo. La noticia cruzó todos los espacios de la ciudad, incluyendo al fútbol, donde el vínculo con la comunidad es permanente.

En ese escenario, Cobreloa optó por tomarse unas horas antes de hablar. No fue casual. El club loíno entendió la dimensión del hecho y decidió emitir un mensaje cuando el país ya dimensionaba la gravedad de lo ocurrido.

La reacción de Cobreloa al ataque en el colegio de Calama

Cobreloa expresó su pesar por el ataque ocurrido en el Colegio Instituto Obispo Silva Lazaeta, que terminó con la muerte de una inspectora y dejó varios heridos.

El club explicó que esperaron antes de pronunciarse por respeto. “Buscamos ser cautelosos antes de manifestarnos”, señalaron, marcando una postura que se alinea con la sensibilidad del momento.

Luego, el mensaje fue directo: “Nos llena de profunda pena y dolor, y queremos solidarizar y empatizar con todas las familias afectadas”. Una declaración que rápidamente conectó con el sentir de la ciudad.

El impacto en Calama y el rol de Cobreloa en la comunidad

La tragedia no sólo afecta a un establecimiento, sino a toda una ciudad. Y en ese contexto, Cobreloa asumió un rol que va más allá del fútbol. El club recalcó que lo ocurrido “a todos nos enluta”, reflejando el impacto colectivo que generó el hecho en Calama.

No es un mensaje institucional más: es una reacción desde un símbolo local. Además, enviaron condolencias a la familia de María Victoria Reyes, destacando su valor humano, en una señal que apunta directamente a la memoria de la víctima.

Apoyo a heridos y el vínculo cercano que marcó el mensaje

El comunicado también incluyó palabras para las personas que resultaron heridas, enviando fuerza a quienes siguen en recuperación.

En ese punto, el club reveló un vínculo directo con uno de los afectados: Francisco González Alavio, parte de su entorno laboral, quien permanece atento al estado de su tía tras el ataque.

Ese detalle le da otra dimensión al mensaje. Porque ya no es sólo una reacción institucional, sino también una historia que toca de cerca al propio club.