Previo al arranque de la Primera B 2026 una inesperada noticia remeció a Cobreloa: Cristian Insaurralde, una de las principales figuras del equipo, estaría buscando su salida anticipada del club.

Según información del programa Socios del Desierto, el atacante se ausentó de los entrenamientos del equipo los últimos dos días y le habría manifestado a la dirigencia su deseo de partir pese a tener contrato hasta fines del 2028.

Esto provocó la reacción del atacante, quien utilizó sus redes sociales para salir al paso de los rumores y aclarar su situación en la institución.

😮 Cristian Insaurralde sale al paso de los rumores en Cobreloa

A través de un comunicado compartido en sus historias de Instagram, el jugador comenzó diciendo que “no creía que fuera necesario tener que escribir y aclarar todas estas cosas, pero con el fin de que puedan saber y entender un poco sobre mi paso por Cobreloa, me veo obligado a hacerlo”.

Insaurralde aprovechó la instancia para contar que llegó a Calama por decisión propia en 2023 pese a tener otras opciones en el fútbol chileno como Santiago Morning y Santiago Wanderers.

Por otro lado, el atacante aclaró que resignó dinero y que debió alejarse de su familia, la cual se quedó en Argentina, para que él pudiera jugar en los naranjas. “Hice todo para que me vaya bien y poder conseguir un salario mejor”, señaló.

⚽ Cristian Insaurralde aclara su futuro en Cobreloa

Asimismo, Insaurralde aprovechó para revelar diferentes situaciones que ha vivido en Cobreloa, como “pagar de mi bolsillo la comisión que el club le debía a mi representante por jugadores que habían pasado años atrás para que yo pudiera firmar sin que el club tuviera alguna deuda con él”.

Por último, se refirió a los rumores de su posible salida y confirmó que se quedará en Calama. “Decidí volver a pesar de que el club tenía en la mesa opciones de préstamos del fútbol de Uruguay por una plata que pongo las manos en el fuego, ningún jugador diría que no en nuestra categoría”, afirmó. “Otra vez puse en prioridad volver al club para ayuda. Con el salario rebajado, como lo hice el 2024. Hoy se dice que me quiero ir del club, algo que no sé de donde sacaron pero sin dudas, es alguien que no le gusta que yo esté de nuevo acá“, insistió.

“Estoy aclarando situaciones que nunca creí tener que aclarar, pero como dije al principio estoy obligado a hacerlo para que dejen de hablar y comentar cosas sin tener la versión de mi parte, que es la verdadera (…) Estoy seguro que no muchos harían lo que yo hice por estar acá y lo que resigné para no dañar al club. Hay muchos jugadores que ganan verdaderamente mucho dinero y aún así le dieron la espalda a Cobreloa”, sentenció.

