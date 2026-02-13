La Primera B del fútbol chileno ya tiene fecha de inicio y los dieciséis equipos que buscarán el ansiado ascenso a la división de honor ya palpitan su estreno en la competencia.

Uno de ellos es Cobreloa, elenco que se reforzó para ir en busca de su retorno a la Primera División, luego de quedar ad portas de conseguirlo el año pasado cuando cayó en la final de la Liguilla ante Deportes Concepción.

Uno de las incorporaciones importantes que cerraron los loínos fue la de Cristian Insaurralde, recordado por anotar el gol del ascenso el 2023 y por ser la principal figura del equipo en aquella temporada. Sin embargo, previo al inicio del torneo, el futuro del jugador podría sufrir un sorpresivo giro.

😨 Cristian Insaurralde busca su salida de Cobreloa

De acuerdo a la información entregada en el programa Socios del Desierto, Insaurralde estaría buscando su salida anticipada de Cobreloa pese a que aún no inicia la Primera B 2026.

El citado medio detalló que el atacante se ausentó de los entrenamientos del equipo en los últimos dos días. Además, el jugador tuvo conversaciones con los dirigentes del club, donde manifestó su deseo de partir pese a tener contrato vigente hasta fines del 2028.

La intención del futbolista de 34 años sería llegar a un acuerdo con la institución para desvincularse, pero sin verse afectado económicamente. Por ello, su futuro en el Calama se encuentra en total incertidumbre.

⚽ Los números de Cristian Insaurralde en Cobreloa

Cristian Insaurralde arribó a Cobreloa para la temporada 2023, donde se convirtió en una de las principales figuras del equipo que consiguió el campeonato de la Primera B y el ascenso a la Primera División del fútbol chileno.

Con los loínos, el atacante argentino jugó un total de 4.259 minutos en 58 partidos, anotó 18 goles y entregó 13 asistencias, números que lo hicieron destacar con la camiseta naranja.

📅 ¿Cuándo juega Cobreloa en la Primera B?

Cobreloa se estrenará en la Primera B 2026 el próximo lunes 23 de febrero a las 18:00 horas cuando reciba a Deportes Temuco en el Estadio Zorros del Desierto.

