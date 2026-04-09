Unión Española y Cobreloa se medirán este viernes 10 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura. Ambos equipos llegan con realidades opuestas tras la última jornada, por lo que el duelo asoma clave para sus aspiraciones en el campeonato.
¿Dónde ver en vivo Unión Española vs Cobreloa?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: HBO Max.
Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.
¿Cuándo y a qué hora juegan Unión Española vs Cobreloa?
El partido entre Unión Española y Cobreloa se disputará este viernes 10 de abril, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura de Independencia.
- 🗓 Fecha: Viernes 10 de abril
- 🕗 Hora: 20:00 horas
- 🏟 Estadio: Estadio Santa Laura, Independencia
Árbitros del partido entre Unión Española vs Cobreloa
- Árbitro: Fabián Reyes.
- 1er asistente: Leslie Vásquez.
- 2do asistente: Sebastián Pérez.
- Cuarto árbitro: Benjamín Saravia.
¿Cómo llegan Unión Española y Cobreloa al partido?
Unión Española viene de caer por 2-0 ante San Marcos de Arica en la última fecha, resultado que encendió las alertas en el cuadro hispano de cara a este compromiso.
Cobreloa, en tanto, llega con confianza tras vencer por 2-0 a Unión San Felipe, mostrando solidez y eficacia en ataque.
Probable formación de Unión Española
Julio Fierro; Bastián Roco, Kevin Contreras, Sebastián Pereira; William Machado, Ignacio Núñez, Lucas Molina; Gabriel Norambuena, Mitchell Wassenne, Patricio Rubio y Pablo Aránguiz.
Probable formación de Cobreloa
Diego Tapia; Bastián San Juan, David Tapia y Diego García; Cristián Muga, Jorge Gatica, Lucas Cornajo, Sebastián Zúñiga y Tomás Aránguiz; Cristián Insaurralde y Gustavo Gotti.
Minuto a minuto de Unión Española vs Cobreloa
