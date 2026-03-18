Un curioso premio recibió un futbolista de Cobreloa por ser la figura de un partido, ya que se llevó una pizza gratis con tres ingredientes a elección (preio estimado de 18 mil pesos), situación inpedita en el fútbol chileno y pocas veces vista en el balompié internacional.

El beneficiado fue Gustavo Gotti, pero no por su último partido, sino por el anterior ante Curicó Unido: el ariete argentino-chileno marcó un triplete en la goleada por 5-1 en el estadio Zorros del Desierto, convirtiéndose en la estrella de ese compromiso de la Primera B.

Fueron trabajadores de la propia marca de la pizza los que se acercaron al Centro de Entrenamiento de Cobreloa para hacerle llegar el premio a Gotti, quien lo recibió encantado e, incluso, se fotografió recibiendo el presente.

Premio al MVP de Cobreloa

Un pizza familiar pic.twitter.com/EXqH75oclh — Chilean Premier League (@AbranCancha8) March 17, 2026

Los premios más insólitos en el fútbol internacional

A propósito de esto, recordamos en Al Aire Libre algunos casos más exóticos: En agosto de 2025 ocurrió algo más insólito en Dinamarca, ya que el defensor francés Maxime Soulas fue premiado con 55 kilogramos de papas tras ser el jugador más destacado del partido en la victoria por 3-2 de Sonderjyske sobre Nordsjaelland

Otro caso es el de Igor Angulo, quien cuando fue jugador de Gornik Zabrze en Polonia recibió varios gallos de regalo, ya que en aquella liga era común entregar ese premio a quienes eran los mejores futbolistas de cada duelo.

Igor Angulo recibiendo una gallina como premio en Polonia – © Gornik Zabrze

En España el jugador Martin Odegaard fue premiado con pescado tras ser elegido el mejor jugador del mes cuando defendía los colores de Real Sociedad.

Gotti va por otra pizza: ¿Cuándo vuelve a jugar Cobreloa?

El próximo partido de Cobreloa se jugará este lunes 23 de marzo a las 20:30 horas ante Magallanes en el estadio Zorros del Desierto de Calama, por la Fecha 5 de la Primera B 2026.

En este compromiso, tanto Gustavo Gotti como los demás futbolistas loínos tienen la “motivación” de ganarse una pizza como recompensa a su buen rendimiento.

Para ver este partido debes acceder a TNT Sports o TNT Sports en HBO Max.

Todas las noticias del fútbol chileno las encuentras en nuestro sitio web Al Aire Libre.