Deportes Iquique y Cobreloa animan un partidazo en el arranque de la Fecha 4 de la Primera B 2026, duelo que se lleará a cabo en el estadio Tierra de Campeones, y que se espera sea uno de los más destacados de este torneo.

Ambos elencos están invictos en esta competición: los Dragones Celestes llevan cinco puntos y los Loínos tienen siete unidades, por lo que un triunfo puede dejar a a cualquiera de los dos en plena lucha por los primeros lugares de la tabla de posiciones, mientras que un posible empate le da opciones a sus rivales directos.

¿Qué canal transmite Iquique vs Cobreloa por la Primera B 2026?

Para ver el partido de Iquique vs Cobreloa debes acceder a TNT Sports en tu señal de TV cable y en el streaming de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs Cobreloa por la Primera B 2026?

Iquique y Cobreloa se enfrentan este viernes 13 de marzo a las 20:30 horas en el estadio Tierra de Campeones por la Fecha 4 de la Primera B 2026.

Fecha: Viernes 13 de marzo

Horario: 20:30 horas

Estadio: Tierra de Campeones (Iquique)

Árbitros del partido de Iquique vs Cobreloa

Árbitro: Benjamín Saravia

1er asistente: Ignacio Zamora

2do asistente: Cristian Espíndola

Cuarto árbitro: Fabián Reyes

¿Cómo llegan Iquique y Cobreloa?

Iquique no ha perdido en la Primera B 2026: debutó con una tremenda goleada de 5-0 sobre Unión San Felipe y luego empató contra Deportes Temuco (1-1) y San Marcos de Arica (0-0), mismo elenco al que enfrentó antes en la Copa Chile con una victoria aplastante de 4-0 y otra igualdad sin goles.

Por su parte, Cobreloa tiene dos triunfos: frente a Curicó Unido (5-1) y Temuco (3-1), además de una paridad frente a Santa Cruz (0-0). En la Copa Chile venció por 2-1 y empató 0-0 con Antofagasta.

Probable formación de Iquique vs Cobreloa

Daniel Castillo; Dilan Rojas, Felipe Espinoza, Franco Ledesma, Jorge Araya; Agustín Venezia, César González, Diego Orellana, Joaquín Pereyra; Álvaro Ramos y Edson Puch. DT: Rodrigo Guerrero.

Probable formación Cobreloa vs Iquique

Diego Tapia; Bastián San Juan, David Tapia, Diego García; Cristian Muga, Felipe Fritz, Jorge Gatica, Sebastián Zúñiga, Tomás Aránguiz; Álvaro Delgado, Gustavo Gotti. DT: César Bravo.

Minuto a Minuto de Iquique vs Cobreloa