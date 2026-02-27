Santa Cruz sueña en grande y Cobreloa quiere volver a la élite, y hoy se enfrentan ambos equipos por la fecha 2 de la Primera B. Este viernes en el Municipal Joaquín Muñoz García unionistas y mineros se juegan puntos clave por el ascenso. 

Santa Cruz llega con 1 punto en su cuenta —fruto de un empate en la Fecha 1— y marchan en el octavo lugar. Del otro lado, Cobreloa lidera la tabla con 3 unidades tras una victoria en el arranque. La historia entre ambos es reciente y explosiva: en el Ascenso 2025 se vieron dos veces, y esta tercera versión promete con el estadio lleno y la hinchada santacrucina empujando desde la tribuna.

📺 ¿Qué canal transmite Santa Cruz vs Cobreloa EN VIVO?

El partido entre Deportes Santa Cruz y Cobreloa NO se transmitirá por ninguna señal de televisión de TNT Sports

👉 Para ver el partido online necesitas una suscripción activa de HBO MAX.

🕒 ¿A qué hora juega Santa Cruz vs Cobreloa por la Fecha 2?

El encuentro está programado para:

  • 📆 Viernes 27 de febrero de 2026
  • 20:30 horas (Chile)
  • 🏟️ Estadio Municipal Joaquín Muñoz García — Santa Cruz, O’Higgins
  • 🏆 Fecha 2 – Liga de Ascenso Caixun 2026
  • 🧑‍⚖️ Árbitro: Fabián Reyes Fuenzalida
  • 🚪 Apertura de puertas: 18:30 horas

¿Dónde ver Santa Cruz vs Cobreloa EN VIVO ONLINE?

El partido se puede seguir en vivo y online exclusivamente a través de:

  • HBO MAX (streaming oficial para todo Chile)

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Santa Cruz vs Cobreloa?

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 2
Deportes Santa Cruz
27/02/2026 20:30
Sin Comenzar
Cobreloa

No hay señal abierta confirmada para este partido. Sin embargo, puedes seguir la cobertura GRATIS de este partido en AlAireLibre.cl

¿Cómo llega Deportes Santa Cruz a la Fecha 2?

Los Unionistas arrancan la temporada con pie derecho en casa. En la Fecha 1, Santa Cruz consiguió un empate frente a San Marcos en Arica que le permitió sumar su primer punto del año, resultado que los ubica en el octavo lugar con 1 unidad. Aunque no fue la victoria soñada en el arranque, el equipo mostró solidez defensiva y equilibrio en el mediocampo.

¿Cómo llega Cobreloa a este partido?

Los Zorros del Desierto llegan a Santa Cruz desde una posición de privilegio. Cobreloa lidera la tabla de la Primera B 2026 con 3 puntos, producto de su victoria en la Fecha 1. El equipo de Calama sabe que sumar en cancha ajena es la clave para no depender de otros resultados, y eso convierte este viaje al sur en un examen real de sus aspiraciones.​