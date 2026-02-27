Santa Cruz sueña en grande y Cobreloa quiere volver a la élite, y hoy se enfrentan ambos equipos por la fecha 2 de la Primera B. Este viernes en el Municipal Joaquín Muñoz García unionistas y mineros se juegan puntos clave por el ascenso.

Santa Cruz llega con 1 punto en su cuenta —fruto de un empate en la Fecha 1— y marchan en el octavo lugar. Del otro lado, Cobreloa lidera la tabla con 3 unidades tras una victoria en el arranque. La historia entre ambos es reciente y explosiva: en el Ascenso 2025 se vieron dos veces, y esta tercera versión promete con el estadio lleno y la hinchada santacrucina empujando desde la tribuna.

📺 ¿Qué canal transmite Santa Cruz vs Cobreloa EN VIVO?

El partido entre Deportes Santa Cruz y Cobreloa NO se transmitirá por ninguna señal de televisión de TNT Sports



👉 Para ver el partido online necesitas una suscripción activa de HBO MAX.

🕒 ¿A qué hora juega Santa Cruz vs Cobreloa por la Fecha 2?

El encuentro está programado para:

📆 Viernes 27 de febrero de 2026

⏰ 20:30 horas (Chile)

🏟️ Estadio Municipal Joaquín Muñoz García — Santa Cruz, O’Higgins

🏆 Fecha 2 – Liga de Ascenso Caixun 2026

🧑‍⚖️ Árbitro: Fabián Reyes Fuenzalida

🚪 Apertura de puertas: 18:30 horas



¿Dónde ver Santa Cruz vs Cobreloa EN VIVO ONLINE?

El partido se puede seguir en vivo y online exclusivamente a través de:

HBO MAX (streaming oficial para todo Chile)



🎁 ¿Dónde ver GRATIS Santa Cruz vs Cobreloa?

No hay señal abierta confirmada para este partido. Sin embargo, puedes seguir la cobertura GRATIS de este partido en AlAireLibre.cl



¿Cómo llega Deportes Santa Cruz a la Fecha 2?

Los Unionistas arrancan la temporada con pie derecho en casa. En la Fecha 1, Santa Cruz consiguió un empate frente a San Marcos en Arica que le permitió sumar su primer punto del año, resultado que los ubica en el octavo lugar con 1 unidad. Aunque no fue la victoria soñada en el arranque, el equipo mostró solidez defensiva y equilibrio en el mediocampo.

¿Cómo llega Cobreloa a este partido?

Los Zorros del Desierto llegan a Santa Cruz desde una posición de privilegio. Cobreloa lidera la tabla de la Primera B 2026 con 3 puntos, producto de su victoria en la Fecha 1. El equipo de Calama sabe que sumar en cancha ajena es la clave para no depender de otros resultados, y eso convierte este viaje al sur en un examen real de sus aspiraciones.​