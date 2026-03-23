Magallanes rescató un empate en el epílogo por 1-1 ante Cobreloa en el estadio Zorros del Desierto de Calama en el duelo que cerró la Fecha 5 de la Primera B 2026 y que reunió a dos elencos tradicionales y que están profundamente arraigados en la cultura de nuestro país, por lo que el compromiso generaba mucho interés.

Con esta igualdad, los Naranjas perdieron la posibilidad de escalar al liderato del torneo: quedaron terceros con 11 unidades. Por su parte, el Manojito de Claveles está quinto con ocho puntos, también cerca de la parte alta.

Los goles de Cobreloa vs Magallanes por la Primera B 2026

El partido empezó convulsionado para Cobreloa: en los 22 minutos se fue expulsado Álvaro Delgado por golpear con una patada en el rostro a Gamalier Guzmán. Al principio le mostraron tarjeta amarilla, pero luego el árbitro se comunicó con sus asistentes y cambió su decisión.

Pese a esto, Gustavo Gotti rompió el cero a favor de los Loínos con un tremendo cabezado tras centro desde la derecha de Bastián Tapia, ptovocando la euforia de sus hinchas en los 34′

En los 77′ ingresó en Magallanes Jeremías James y en los 86′, cuando parecía que todo terminaba favorable para el elenco dueño de casa, anotó la paridad también gon un golpe de cabeza, similar al de Gotti en el mismo arco.

Tristeza en el recinto calameño y alegría en la Academia, que se trae un valioso punto a Santiago.

¿Cuándo vuelven a jugar Cobreloa y Magallanes por la Primera B 2026?

Cobreloa retorna a la acción este domingo 29 de marzo a las 19:00 horas ante Unión San Felipe, otra vez en el estadio Zorros del Desierto de Calama, en busca nuevamente de arrebatarle el liderato a Puerto Montt y Recoleta en la Fecha 6 de la Primera B 2026.

Magallanes, en tanto, recibe a Rangers en el estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo el lunes 30 de marzo a las 18:00 horas, también con el afán de mantenerse estable en la zona alta de la tabla de posiciones de la Liga de Ascenso.