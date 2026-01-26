El fútbol chileno vive horas de profundo pesar. Durante este domingo se confirmó el fallecimiento de Erick Fabián, ex mediocampista formado en las divisiones inferiores de Cobreloa, quien murió a los 28 años.

La noticia fue ratificada por el propio club loíno y rápidamente generó reacciones de conmoción en Calama, donde el jugador dejó huella tanto en su etapa formativa como en el fútbol amateur, ámbito en el que continuó ligado al deporte tras dejar la actividad profesional.

❓ ¿Quién era Erick Fabián, ex jugador formado en Cobreloa?

Erick Fabián fue un mediocampista formado en el fútbol joven de Cobreloa, donde desarrolló gran parte de su proceso formativo antes de dejar el profesionalismo.

Durante su etapa en inferiores fue dirigido por César Bravo, actual entrenador del primer equipo, y compartió camarín con jugadores como Hugo Araya y Jorge Espejo, según recordó el propio club en su despedida.

Cobreloa confirmó oficialmente la noticia a través de un mensaje público, expresando su pesar por la partida del ex futbolista.

“Una lamentable noticia nos despertó esta mañana. El deceso de Erick Fabián, futbolista que vistió los colores naranjas en el fútbol joven. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a toda su familia en este difícil momento”, comunicó el club.

De acuerdo con información entregada por el medio PITV Calama Noticias, Carabineros constató su fallecimiento durante la tarde del domingo. “Carabineros constató ayer en la tarde su fallecimiento y el cuerpo del jugador deberá ser entregado hoy a sus familiares para el respectivo velatorio”.

Hasta ahora, no se han informado públicamente las causas del deceso, quedando el proceso en manos de las autoridades correspondientes.

⚽ ¿A qué se dedicaba Erick Fabián tras dejar el profesionalismo?

Luego de alejarse del fútbol profesional, Erick Fabián continuó ligado al deporte desde el ámbito amateur en la ciudad de Calama. Defendió a clubes locales como Eléctricos Refinería —con quienes incluso disputó fases iniciales de la Copa Chile 2023— y, en su etapa más reciente, al Club Lucero del Norte. Paralelamente, trabajaba en el rubro de la minería.

Además, era padre de dos hijos, un aspecto destacado por los medios locales al recordar su historia personal.

La noticia golpea con especial fuerza por su juventud y por el vínculo que mantuvo con el fútbol formativo y comunitario del norte del país.

Erick Fabián representó a una generación de jugadores que, aun fuera del profesionalismo, siguieron ligados al deporte desde lo local, manteniendo vivo el sentido social y formativo del fútbol.

📣 En AlAireLibre.cl acompañamos a la familia, amigos y a toda la comunidad de Cobreloa en este momento de dolor, y seguiremos informando con respeto cualquier antecedente confirmado.