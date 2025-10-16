La Primera B está que arde. Magallanes no se quedó de brazos cruzados después de la derrota 1-0 ante Santiago Morning del sábado 11 de octubre y decidió llevar la pelea a los escritorios. La Academia presentó una denuncia formal que tiene al Chago contra las cuerdas y que podría cambiar radicalmente el panorama de la lucha por la permanencia en el ascenso chileno.​

Los albicelestes van con todo y exigen que les entreguen los tres puntos del encuentro que perdieron en cancha. ¿La razón? Una irregularidad que tiene como protagonista a uno de los goleadores históricos de nuestro fútbol.​

⚽ El escándalo que involucra a Esteban Paredes

La denuncia apunta directo a Esteban Paredes, gerente deportivo de Santiago Morning. Según lo que reveló ADN Deportes, Magallanes, acusa que el goleador histórico habría ejercido como director técnico durante el partido, dando instrucciones desde la banca, pese a no tener contrato para cumplir ese rol.​

Lo más polémico es que en el informe arbitral de Diego Flores, quien dirigió ese duelo, Paredes aparece inscrito como integrante del cuerpo técnico del conjunto microbusero. Sin embargo, su presencia en la banca estaba autorizada solo como gerente deportivo, no para dar órdenes tácticas durante el partido. Una diferencia que puede costar caro.​

🔥 Tribunal de Disciplina definirá el futuro

Ambos clubes ya fueron citados por el Tribunal de Disciplina de la ANFP para el próximo martes 21 de octubre. Ahí se resolverá si la denuncia de Magallanes procede y, de ser así, si los tres puntos cambian de manos. Un fallo que podría ser un golpazo tremendo para la tabla de posiciones.​

La situación es crítica para los dos equipos. Magallanes está undécimo con 29 puntos, mientras que Santiago Morning marcha último con apenas 23 unidades. Para el Chago, perder estos puntos sería prácticamente sentenciar su descenso a Segunda División, mientras que para la Academia significaría un respiro fundamental en su lucha por escalar posiciones.​