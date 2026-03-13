Magallanes y Temuco se enfrentan por la Fecha 4 de la Primera B 2026, en el que los locales quieren mantenerse firmes en la lucha por la parte alta y los visitantes alejarse de los últimos puestos del torneo.

El compromiso se disputará en el estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo y abrirá la jornada sabatina del torneo de Ascenso.

¿Qué canal transmite Magallanes vs Temuco por la Primera B 2026?

Para ver el partido de Magallanes vs Temuco debes acceder a TNT Sports en tu señal de TV cable y en el streaming de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Magallanes vs Temuco por la Primera B 2026?

Magallanes vs Temuco se enfrentan este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el estadio Municipal Luis Navarro Avilés de San Bernardo por la Fecha 4 de la Primera B 2026.

Fecha: Sábado 14 de marzo

Horario: 18:00 horas

Estadio: Municipal Luis Navarro Avilés (San Bernardo)

Árbitros del partido de Magallanes vs Temuco

Árbitro: Juan Comas

1er asistente: Nicolás Medina

2do asistente: Brian Ben-Hur

Cuarto árbitro: Matías Quila

¿Cómo llegan Magallanes y Temuco?

Magallanes lleva dos victorias en la Primera B 2026 frente a Unión Española y Curicó Unido, además de un empate contra San Marcos, mientras que en Copa Chile tiene dos caídas frente a Santa Cruz en el inicio de la temporada.

Temuco tiene apenas dos puntos a raíz de los empates frente a Copiapó e Iquique, junto con una derrota frente a Cobreloa. En Copa Chile empató 1-1 y venció por 2-1 a Puerto Montt.

Probable formación de Magallanes vs Temuco

Joaquín Muñoz; Claudio Meneses, Alonso Walters, Matías Vásquez, Hans Salinas; Martín López, Gamalier Guzmán, Cristóbal Jorquera, Santiago Coronel; Matías Fredes y Milton Alegre. DT: Miguel Ponce.

Probable formación Temuco vs Magallanes

Gonzalo Collao, Juan Jaime, Jesús Pino, Ariel Morales, Kevin Egaña; Gabriel Castillo, Jason Flores, Byron Nierto; Cristóbal Nanning, Salvador Negrete, Luciano Vásquez. DT: Emiliano Astorga

Minuto a Minuto de Magallanes vs Temuco