La gestión de Marcelo Salas en Deportes Temuco quedó en la mira luego de que el Sifup denunciara un patrón de trato a futbolistas lesionados dentro del club.

El conflicto se detonó tras la salida del lateral Stefano Magnasco, quien dejó el equipo mientras enfrentaba un complejo proceso de recuperación de una lesión. Desde el sindicato sostienen que no se trata de un caso aislado y que otros jugadores habrían vivido situaciones similares durante su paso por el plantel.

“El club de Marcelo (Salas) y Raúl (Jélvez) parece no darle demasiada importancia a esta situación”, señaló el presidente del Sifup, Luis Marín en El Deportivo, instalando públicamente el conflicto entre el sindicato y la institución sureña.

¿Qué denunció el Sifup sobre el trato a jugadores lesionados en Temuco?

El dirigente del sindicato fue más allá del caso de Stefano Magnasco y aseguró que “lamentablemente, esta es una práctica habitual de la dirigencia de Deportes Temuco: dejar a los jugadores sin apoyo cuando sufren lesiones”, afirmó Luis Marín, endureciendo el tono contra la administración encabezada por Marcelo Salas.

Desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales explican que las situaciones denunciadas tienen un componente laboral claro. Los futbolistas se lesionan en el ejercicio de su trabajo y representando al club, por lo que consideran que existe una responsabilidad institucional en el acompañamiento médico y contractual durante esos procesos.

¿Cuándo juega Deportes Temuco en la Primera B?

El presente deportivo del Pije también está bastante lejos de las buenas noticias. Apenas tienen 2 puntos en la tabla y están en el puesto 13 con tres fechas disputadas.

Este sábado tendrán un duro escollo al tener que enfrentar a Magallanes en calidad de visita. El duelo está programado para el sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Bernardo.