El fútbol en la Copa Chile 2026 no se detiene y este sábado 7 de febrero se vivirá la revancha entre Deportes Temuco y Deportes Puerto Montt, un encuentro de vital importancia en la lucha por clasificar a la próxima ronda del certamen.

El estreno de ambos elencos en la competencia dejó un apretado empate 1-1 en el Estadio Bicentenario Chinquihue, con anotaciones de Juan Jaime para el local y Sebastián Campos para el conjunto temucano.

Este nuevo cruce, válido por la fecha 2 del Grupo H, aparece como una oportunidad clave para sacar ventaja y posicionarse en la parte alta de la tabla, a la espera de lo que ocurra en los otros encuentros del grupo que también integran Huachipato y Deportes Concepción. Aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas este atractivo duelo del fútbol chileno.

📺 ¿Quién transmite en vivo Deportes Temuco vs Puerto Montt por la Copa Chile 2026?

El encuentro entre Deportes Temuco y Deportes Puerto Montt no contará con transmissión televisiva ni por streaming.

De todos modos, vas a poder conocer todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Deportes Temuco vs Puerto Montt?

El partido de Deportes Temuco frente a Deportes Puerto Montt se jugará este sábado 7 de febrero, a partir de las 18:00 horas en el Estadio Germán Becker.

🗓️ Fecha: Sábado 7 de febrero

Sábado 7 de febrero ⌚ Hora: 18:00 horas

18:00 horas 🏟️ Estadio: Germán Becker

🟨 Árbitros del partido entre Deportes Temuco vs Puerto Montt

Árbitro: Piero Maza Gomez.

Piero Maza Gomez. 1er asistente: Sebastián Pérez Donoso.

Sebastián Pérez Donoso. 2do asistente: Jorge González Nuñez.

Jorge González Nuñez. Cuarto árbitro: Gastón Philippe Noriega.

🌲 El XI de Deportes Temuco frente a Puerto Montt por la fecha 2 de la Copa Chile 2026

Posible formación: Yerko Urra, Maximiliano Torrealba, Enzo Lettieri, Vicente Lavín, Brayan Troncoso; Camilo Nuñez, Paulo Contreras, Nicolás Astete; Nicolás Rivera, Sebastían Campos y César Huanca. DT: Arturo Sanhueza

🟢 El XI de Puerto Montt frente a Deportes Temuco por la fecha 2 de la Copa Chile 2026

Posible formación: Gonzalo Collao, Juan Jaime, Jesús Pino, Ariel Morales, Kevin Egaña; Gabriel Castillo, Jason Flores, Byron Nierto; Cristóbal Nanning, Salvador Negrete, Luciano Vásquez. DT: Emiliano Astorga

📰 En resumen

Deportes Temuco vs Puerto Montt es válido por la fecha 2 del Grupo H de la Copa Chile 2026.