La Primera B 2025 cierra su fase regular con la Fecha 30 a partir de este viernes 31 de octubre, jornada en la que se dará inicio con el duelo entre Deportes Temuco y Recoleta en el estadio Germán Becker a partir de las 15:00 horas de nuestro país.

El pije intentará darle una alegría a su gente y maquillar una temporada para el olvido, en la que quedaron lejos de los objetivos al posicionarse en el penúltimo lugar de la tabla con 30 puntos.

Los textileros por su lado estuvieron bien cerca de haberse metido en la zona de liguilla, pero al menos buscarán traerse los tres puntos de vuelta a Santiago y amargar aún más el desenlace de la campaña de los albiverdes.

⚽ Deportes Temuco vs Recoleta EN VIVO: minuto a minuto

–

📅 ¿A qué hora y dónde juegan Temuco vs Recoleta?

El partido entre Deportes Temuco y Recoleta se jugará este viernes 31 de octubre, desde las 15:00 horas, en el Estadio Germán Becker.

🕒 Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Germán Becker, Temuco

📆 Fecha: Viernes 31 de octubre

📺 ¿Cómo ver EN VIVO Temuco vs Recoleta?

El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports, y también estará disponible vía streaming en TNT Sports en Max.

💻 Streaming: TNT Sports en Max

🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis en Al Aire Libre

📺 TV: TNT Sports

🧾 Formaciones probables de Temuco vs Recoleta por la Primera B 2025

📋 Deportes Temuco (DT: Esteban Valencia)

Yerko Urra; Agustín Peñailillo, Vicente Lavín, Enzo Lettieri y Bryan Troncoso; Paulo Contreras, Villagrán y Damián González; Maximiliano Torrealba, Roberto Riveros y Matías Donoso.

📋 Recoleta (DT: Luis Landeros)

Jaime Vargas; Daniel Viveros, Alberto Hernández, Ignacio Lara y Christian Cepeda; Gonzalo Espinoza, Federico Martin, Nicolás Carvajal y Mikel Arguinarena; David Salazar y Germán Estigarribia.