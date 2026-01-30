Puerto Montt recibirá este sábado 31 de enero a Deportes Temuco por la fecha 1 del grupo H de la Copa Chile 2026. Este duelo marca el comienzo de la fase de grupos del torneo, donde también en el H están Deportes Concepción y Huachipato.

Ambos equipos llegan con la misión de empezar con buen pie en sus aspiraciones coperas, buscando imponerse en este choque sureño que, por su historia reciente, promete intensidad y emociones en la cancha desde antes de que se juegue.

📺 ¿Qué canal transmite Puerto Montt vs Deportes Temuco EN VIVO?

El partido entre Puerto Montt y Deportes Temuco no será televisado y tampoco contará con transmisión por streaming en la Fecha 1 de la Copa Chile 2026.

🕒 ¿A qué hora juega Puerto Montt vs Deportes Temuco por la Copa Chile 2026?

📆 Sábado 31 de enero de 2026

⏰ 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Bicentenario Chinquihue, Puerto Montt

🏆 Fecha 1 – Grupo H – Copa Chile 2026

🏆 ¿En qué grupo están Puerto Montt y Deportes Temuco en la Copa Chile 2026?

Puerto Montt y Deportes Temuco forman parte del Grupo H de la Copa Chile 2026, junto a:

Deportes Concepción

Huachipato

Con solo dos clasificados por grupo, cada punto resulta clave desde el arranque, haciendo de este debut un partido determinante para las aspiraciones de ambos elencos.

🟢 ¿Como llega Deportes Puerto Montt a su debut por la Copa Chile 2026?

Puerto Montt llega a su estreno en la Copa Chile tras una temporada 2025 muy positiva, en la que se consagró campeón de la Segunda División Profesional con 54 puntos y sellaron su regreso a la Primera B.

El elenco albiverde fue protagonista durante todo el año y logró el tan anhelado ascenso con autoridad, construyendo una campaña que hoy le permite encarar este nuevo desafío con confianza y buenas sensaciones.

En la previa de este debut copero, el equipo dejó señales positivas en su preparación tras imponerse por 3-2 a Sol de Mayo, elenco de la Tercera División de Argentina, en el marco de la tradicional “Tarde Albiverde”, resultado que reforzó la confianza del plantel y el respaldo de su gente de cara al inicio de temporada.

Con ese impulso, Puerto Montt buscará hacerse fuerte en el Chinquihue, apoyado por su gente y en el buen momento que atraviesa, entendiendo que cada punto puede marcar la diferencia en un grupo que no entrega margen de error.

🌲 ¿Cómo llega Deportes Temuco a su debut por la Copa Chile 2026?

Por su parte el El León de Ñielol cerró la temporada 2025 en la Primera B de Chile, asegurando su permanencia luego de una campaña irregular. El “Pije” finalizó en el puesto 12 con 33 puntos, salvándose en las últimas fechas de quedar en la parte baja de la tabla.

En la Copa Chile 2025, el elenco temuquense disputó la fase de grupos en la Zona F, enfrentándose a rivales como Rangers de Talca, O’Higgins y Huachipato, logrando avanzar a los octavos de final, instancia en la que se midió ante Audax Italiano, quedando eliminado tras caer por un marcador global de 4-1. Estos antecedentes hoy le sirven como base para encarar este nuevo desafío copero con la intención de mejorar su rendimiento y volver a pelear por la clasificación.

En la antesala de su estreno copero, Deportes Temuco también dejó buenas sensaciones en su preparación, tras imponerse por 3-2 a Colo-Colo Proyección en la tradicional “Tarde Albiverde”, disputada en el Estadio Germán Becker. Un triunfo que reforzó el ánimo del plantel y permitió ilusionar a su gente de cara al inicio de la temporada 2026.

📊 Historial entre Puerto Montt vs Deportes Temuco

Deportes Temuco y Puerto Montt se han visto las caras en alrededor de 26 partidos desde 2004, con un registro muy parejo: Temuco ha ganado 11 encuentros, Puerto Montt 10 y han igualado en 5 oportunidades, lo que refleja la competitividad tradicional entre ambos equipos cada vez que se cruzan en competencias oficiales.

📰 En resumen

Puerto Montt vs Deportes Temuco da inicio a la Fecha 1 del Grupo H de la Copa Chile 2026.

📅 Día: sábado 31 de enero de 2026

⏰ Hora: 18:00

🏟 Estadio: Estadio Bicentenario Chinquihue

📺 No será televisado

🏆 Grupo H también lo integran Deportes Concepción y Huachipato



