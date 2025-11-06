la tensión sigue instalada al interior de Deportes Temuco. Tras las incendiarias declaraciones de Marcelo Salas, otro de los temas que llamó la atención fue que se puso en duda el futuro de Diego Buonanotte. El volante considerado refuerzo estrella a comienzos de año, quedó fuera de los planes para 2026.

El argentino de 36 años llegó con expectativas altas, pero no alcanzó el impacto esperado. Aunque mantiene contrato vigente, Marcelo Salas fue categórico al señalar que Buonanotte “no es prioridad” en el nuevo proyecto del club.

⚽ La jugada de Buonanotte que indignó a Temuco

La postura de Salas tiene una explicación directa: Buonanotte se ofreció públicamente a Universidad Católica para cerrar su carrera futbolística. Roberto Rojas, ex gerente deportivo del Pije, fue claro al contar lo que sucedió a Redgol.

“Cuando fue a la despedida de Álvarez habló con mucha gente de Católica para terminar su carrera ahí. En alguna medida creo que eso ha influido en que no sea prioridad”, explicó. “En el fútbol todos nos encontramos y todo se sabe”, añadió, sugiriendo que la movida del volante cayó pésimo en la interna del club.

🧠 Un proyecto sin margen para dudas

El gesto de Buonanotte fue interpretado como una falta de compromiso hacia Temuco en un momento clave para la institución, que ya trabaja en un plantel 100 % enfocado en lograr el ascenso durante 2026. “Se necesitan jugadores enfocados. Si alguien quiere ir a otro lado, tiene las puertas abiertas”, sentenció Rojas.

Con este escenario, el futuro del excruzado parece estar lejos de la Araucanía, pero tampoco parece estar cerca de una vuelta simbólica a San Carlos de Apoquindo, donde dejó una huella imborrable. ¿Será su última escala antes del retiro? Todo indica que la pelota ahora está del lado de la UC.