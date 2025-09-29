La emoción y la nostalgia se tomaron el Estadio Claro Arena en la despedida de Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milovan Mirosevic, donde varios históricos de Universidad Católica volvieron a vestirse de corto. Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por un momento de angustia que preocupó a todos los presentes.

El exarquero Patricio Toledo sufrió una descompensación en pleno partido, lo que obligó a detener las acciones y encendió las alarmas entre hinchas y jugadores. Uno de los más afectados fue Diego Buonanotte, actual volante de Deportes Temuco, quien no dudó en sincerarse sobre lo vivido.

⚽ Diego Buonanotte y la descompensación de Toledo

“Fue un momento horrible, de mucha gravedad para todos los que estábamos ahí”, relató el mediocampista argentino en conversación con En Cancha. El Enano destacó la rápida acción de los kinesiólogos y del médico Fernando Yáñez, quienes lograron estabilizar al exportero: “Gracias a Dios pudieron resolverlo de la mejor manera. Lo importante es que ahora está bien y fuera de peligro”.

Más allá del susto, Buonanotte también vivió un emotivo reencuentro con la hinchada cruzada. “Siempre me han recibido de manera magnífica, pero lo de ayer fue extraordinario. Fue una emoción tan grande que no lo sé explicar”, confesó.

🏟️ El regreso de Buonanotte a San Carlos de Apoquindo

El ex UC, que vistió la franja entre 2016 y 2022 con un registro de 189 partidos, 34 goles y nueve títulos, disfrutó al máximo la ocasión. “Accedí a entrar unos minutos porque era algo único, el estadio es magnífico y la despedida fue un orgullo enorme”, aseguró.

A pesar de estar lesionado en la Primera B, Buonanotte no quiso perderse el homenaje a los capitanes cruzados, aunque lo vivido con Toledo le recordó que el fútbol también guarda episodios difíciles de digerir.