Una terrible situación se está viviendo en el Claro Arena: el histórico exarquero Patricio Toledo se desplomó en pleno partido de despedida de capitanes de U Católica José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristian Álvarez.

El hecho ocurrió en el primer tiempo del emotivo partido. Toledo cayó al piso de forma repentina y todos los jugadores presentes empezaron a pedir asistencia urgente. Rápidamente entró una ambulancia y los jugadores hicieron un círculo para resguardar la privacidad del momento. Alguno le dio respiración boca a boca.

Momento exacto donde se desvanece Pato Toledo.

Momento exacto donde se desvanece Pato Toledo.

Mucha fuerza para él y su familia en estos instantes.

🙏🏻 Mucha fuerza Pato Toledo

Algunos de los jugadores presentes inmediatamente se pusieron a orar y pedir fuerzas de todas partes. El público presente guardó un tremendo silencio para acompañar a Pato Toledo y respetar el difícil momento.

Cuando salió la ambulancia el estadio brindó un aplauso y evidentemente los ánimos no estaban para seguir con el partido, que debía ser una fiesta, pero que se transformó en un momento de mucha preocupación.

⚽ Obviamente, se paraliza la despedida de capitanes

Como no podía ser de otra forma, la actividad de despedida de capitanes de José Pedro Fuenzalida, Milovan Mirosevic y Cristian Álvarez fue paralizada, por decisión de los propios jugadores. Su reanudación está sujeta a las noticias que se conozcan de Pato Toledo.

Toledo está en un centro asistencial muy cercano al Claro Arena, por lo que está recibiendo rápida atención.

🚑 Pato Toledo es atendido en un centro asistencial

La primera novedad que se conoció es que Pato Toledo ya es atendido por personal médico en un centro asistencial. Se esperan más noticias sobre cómo evoluciona su estado.

