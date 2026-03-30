Universidad Católica enfrenta días clave en la temporada, no sólo por la Copa de la Liga, sino también por lo que viene en el plano internacional. En medio de ese escenario, una noticia encendió alertas en San Carlos de Apoquindo.

El foco está puesto en Gary Medel, uno de los nombres más importantes del plantel cruzado. Su situación física apareció en el parte médico oficial y rápidamente comenzó a generar dudas pensando en los próximos desafíos del equipo.

Gary Medel lesión Universidad Católica y preocupación antes de Boca Juniors

Gary Medel presenta una lesión muscular de bajo grado en los isquiotibiales, según informó Universidad Católica en su parte médico previo al duelo ante Cobresal.

El defensor quedó incluido dentro de los jugadores con problemas físicos, lo que inmediatamente encendió la preocupación en el entorno cruzado, considerando su rol dentro del equipo y su experiencia en partidos de alta exigencia.

Si bien el diagnóstico no apunta a una dolencia grave, los tiempos de recuperación generan incertidumbre, especialmente por la cercanía de compromisos importantes en el calendario.

El estado físico de Medel y los plazos de recuperación en la UC

Desde el club detallaron que el Pitbull se encuentra en proceso de recuperación, en una etapa donde el manejo de cargas será clave para evitar una recaída.

Este tipo de lesiones musculares, aunque leves, requieren cuidado. En la UC no quieren arriesgar a uno de sus referentes, por lo que su retorno dependerá de la evolución en los próximos días.

En ese contexto, el cuerpo técnico deberá tomar decisiones pensando en el corto plazo, pero también en lo que viene a nivel internacional.

#ParteLeukotape: Cobresal vs Universidad Católica ⚕️



🔹 Sebastián Arancibia: cirugía pubalgia en última etapa de rehabilitación.



⁠🔹 Agustín Farías: contractura isquiotibiales.



🔹 Ignacio Pérez: tendinopatía rotuliana.



🔹 ⁠Tomás Asta-Buruaga: rotura LCA rodilla.



🔹… pic.twitter.com/z5KJ1C94fT — Universidad Católica (@Cruzados) March 30, 2026

El partido ante Boca Juniors y el riesgo de perder a Medel

El gran foco está puesto en el duelo ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, programado para el 7 de abril en el Claro Arena. La presencia de Gary Medel en ese encuentro es una incógnita. Su experiencia y liderazgo lo convierten en pieza clave para enfrentar a un rival de ese nivel.

Por ahora, en Universidad Católica optan por la cautela. El objetivo es claro: recuperar al jugador en plenitud y evitar cualquier complicación mayor en una fase decisiva de la temporada.