Gary Medel cumplió un año en su retorno a la U Católica. El Pitbull volvió a vestir la camiseta de los cruzados y si bien le costó en el inicio, encantó a los hinchas a punta de buenas actuaciones.

El principal objetivo del bicampeón de América con La Roja es levantar un título con la UC, considerando que no se ha consagrado campeón a nivel de clubes a lo largo de toda su carrera.

Sin embargo, el histórico jugador reconoció que no tiene mucho tiempo para alcanzar este logro, puesto que no le quedan muchos años como profesional considerando su edad.

Gary Medel avisa a la U Católica sobre su retiro

Esta jornada Gary Medel apareció sorpresivamente en el Chile Open, donde junto a Justo Giani se divirtió jugando tenis. Posteriormente, conversó con ESPN, donde reconoció que “estoy disfrutando en mi equipo donde nací, donde salí e hice mis inferiores, lo estoy pasando súper bien. Tenemos un gran plantel, un gran cuerpo técnico y disfrutando el día a día”.

Sin embargo, el Pitbull aprovechó la instancia para advertir respecto a su futuro. “Creo que son mis últimos años ya acá en Chile por el fútbol profesional, falta poquito, voy a cumplir 39, no de retirarme este año pero hasta donde me dé, 38, 39, 40, no sé, pero disfrutando el día a día, estoy contento con eso”, reveló.

EL PITBULL, MASSÚ Y LA DAVIS 🇨🇱



La leyenda de @LaRoja, Gary Medel, conversó con @Septimo_Game luego de jugar una exhibición junto a Jaime Faria, ante el extremo de la UC, Justo Giani y Camilo Ugo Carabelli 🎾



El Pitbull sería como el Nico Massú si fuera tenista. ¿Se imaginan el… pic.twitter.com/YYLw29KD0T — Séptimo Game (@Septimo_Game) February 24, 2026

Los números de Gary Medel en U Católica

Desde su debut oficial con la camiseta de U Católica, Gary Medel ha disputado un total de 5.377 minutos en 67 partidos oficiales, en los cuales anotó 6 goles y entregó 4 asistencias.

Desde su retorno a la institución, en tanto, ha jugado 2.608 minutos en 33 partidos, y no ha conseguido anotar ni tampoco aportar con asistencias.

Su gran deuda sigue siendo levantar un título con los cruzados, la cual espera saldar este año en el Campeonato Nacional, el principal objetivo del club para el 2026.

¿Cuándo juegan U Católica?

Universidad Católica volverá a saltar a la cancha el próximo domingo 1 de marzo desde las 20:30 horas cuando visite a Ñublense en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún por la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con la actualidad de la U Católica.