Fernando Zampedri vive un arranque espectacular en el Campeonato Nacional 2026. Sus seis anotaciones en apenas cuatro fechas desataron los inmediatos elogios de un histórico referente.

Osvaldo “Arica” Hurtado aplaudió el brutal registro del atacante cruzado. Además, aprovechó la instancia para mandar un feroz mensaje a quienes critican los números del actual goleador.

¿Qué dijo Osvaldo “Arica” Hurtado sobre Fernando Zampedri?

El histórico exgoleador Osvaldo “Arica” Hurtado llenó de elogios a Fernando Zampedri, delantero de Universidad Católica que continúa marcando época en el fútbol chileno. En conversación con En Cancha, Hurtado catalogó el presente del nacionalizado chileno como y aseguró que “hay que sacarse el sombrero” ante su constante rendimiento goleador.

El momento más picante de la entrevista llegó al abordar a los críticos que señalan que Zampedri ha sido máximo goleador del torneo con números menores a los de otros artilleros históricos. Hurtado no dudó en blindar al referente actual: “Eso no es problema de Zampedri, es problema de los otros jugadores. Hay que saber hacer goles y, los que no saben, a llorar a la iglesia”, sentenció el histórico atacante.

Además, Hurtado no tuvo reparos en ubicar a Zampedri entre los grandes nombres que marcaron la historia de Universidad Católica, comparándolo con ídolos de distintas épocas como el “Beto” Acosta, “Chamuca” Barrera y Alberto Fouillioux, entre otros referentes del club.

Los números de Fernando Zampedri en Universidad Católica

Más allá de la polémica frase, los números respaldan el momento del “Toro”. Fernando Zampedri se convirtió en el primer jugador en la historia en ser seis veces consecutivas máximo goleador de la Primera División chilena.

Ese registro incluye los torneos 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, una marca inédita en campeonatos largos y que superó el histórico tricampeonato consecutivo que había logrado Rubén Martínez (1989, 1990 y 1991)

Y el 2026 comenzó en la misma línea. En las primeras cuatro fechas del Campeonato Nacional ya suma seis goles, posicionándose tempranamente como candidato a un eventual séptimo título consecutivo de máximo anotador.

Como resumió Hurtado sobre la hazaña: “La vara no viene alta, está demasiado alta. Van a tener que pasar muchos años más para que se repita esto”.

🐂🤍💙⚽ ¡QUIÉN MÁS QUE TÚ, TORO! Fernando Zampedri, quien agigantó su leyenda en #LosCruzados al hacer historia como el primer hexagoleador del fútbol chileno, ganó el quinto premio de esta #GalaCrack2025: Goleador Experto Easy, entregado por Luis Jiménez



+ ACÁ 👉… pic.twitter.com/rj8JfZk5ZU — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) December 9, 2025

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Según el calendario oficial, el próximo duelo del equipo cruzado será contra Ñublense el domingo 1 de marzo de 2026, en el marco de la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026.

Esto se convierte en una nueva prueba de fuego para Zampedri, que buscará seguir inflando las redes de los estadios de primera división y, de mantener este ritmo, convertirse en el inédito heptagoleador del fútbol chileno.