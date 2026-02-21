Universidad Católica recibe a Coquimbo Unido, el equipo que hace menos de un mes le arrebató la Supercopa en una dramática tanda de 20 penales con marcador final 8-7. Los Cruzados van por la revancha; los Piratas, por confirmar que su gran momento histórico no es casualidad.

La UC llega con cuatro puntos tras un arranque irregular: empate ante La Serena, triunfo con Concepción y derrota 2-3 ante Cobresal en el debut del Campeonato.

Coquimbo llega encendido. Campeón de la Supercopa, tercero en la tabla con seis puntos gracias a victorias ante Palestino y Deportes La Serena, los nortinos marcaron con Alejandro Camargo —cabezazo al minuto 75 ante los papayeros— y arrivan a Santiago como el equipo más temido de este inicio de temporada.

El árbitro Franco Jiménez Lazo dirigirá el encuentro con Fernando Vejar en el VAR. El sábado, el Claro Arena dirá si Garnero puede romper la maldición o si Coquimbo le vuelve a ganar en su propio estadio.

⏱️ U Católica vs Coquimbo, minuto a minuto