La irregular temporada de Deportes Temuco ha pasado factura. A principios de año se pensaba en un retorno a Primera División, pero el final la campaña del 2025 estuvo marcada por la lucha contra el descenso, el presidente del club, Marcelo Salas, no ocultó su cansancio y dejó entrever que podría dar un paso al costado en la institución.

Tras la victoria por 3‑0 ante Deportes Recoleta, Salas reconoció lo que vive en lo personal y lo que ha significado para el equipo este año difícil.

🧭 Marcelo Salas, “desgastado” por la campaña de Temuco

Salas admitió que lo vivido con la plantilla este año lo ha dejado con signos claros de desgaste emocional. “Estoy agotado, primera vez que nos pasa… No estoy acostumbrado a esto, a estar sufriendo ni pensando en un posible descenso”, dijo tras el triunfo ante Recoleta. El dirigente subrayó que no solo los jugadores, sino toda la directiva ha vivido la presión constante de una campaña irregular, lo que lo ha llevado a plantearse su continuidad al mando del club.

📉 La decisión sobre su continuidad luego de un merecido descanso

El exgoleador dejó claro que tomará una pausa para reflexionar: “Ahora voy a descansar, un mes al menos de despeje completo… Cuando uno está desgastado se analizan todas estas cosas”. En ese sentido, Salas comentó que luego de ese descanso evaluará si continúa como presidente del club o si entrega el testigo a otra persona. Un momento de pausa que podría marcar un antes y un después en la gestión del club.