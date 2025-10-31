En una decisión que retumba en el fútbol chileno, Santiago Morning ha perdido la categoría hacia la Segunda División Profesional tras el fallo del Tribunal de Arbitraje de Deporte (TAS). El histórico club de la V negra había apelado contra la reducción de nueve puntos en este campeonato de la Primera B, pero la apelación fue rechazada y la sentencia original quedó firme.

La pérdida de categoría supone un duro golpe para los bohemios, que deberán reconstruirse desde el tercer nivel del fútbol chileno. A continuación, desglosamos los motivos, el proceso y las implicancias que tendrá esta caída.

🚍 La reducción de nueve puntos que condenó al Chago Morning

La sanción que aplicó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional al club consistió en una resta de nueve unidades en la tabla de la Primera B, medida que los dirigidos por la V negra apelaron. El TAS, en su resolución, señaló que “resuelve rechazar la apelación por el club Santiago Morning” y “confirma en consecuencia la decisión adoptada por la Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina … de fecha 03 de febrero de 2025”. Con esto, la sanción queda firme y no hay más recursos disponibles.

⚠️ Cómo el fallo del TAS sella el descenso del club

Al confirmar el fallo, el TAS dejó sin efecto la esperanza de los hinchas y directivos de revertir la situación. La aplicación de la sanción en esta temporada de la Primera B provocó que el equipo no pudiera alcanzar los puntos necesarios para mantenerse. La consecuencia inmediata es la pérdida de la categoría: Santiago Morning jugará en la Segunda División Profesional.

📄 El certificado que terminó condenando al Morning

Lo que parecía una salvación para Santiago Morning se convirtió en su sentencia. El club presentó un certificado emitido por la ANFP que indicaba que Esteban Paredes estaba habilitado como ayudante técnico. Sin embargo, su rol oficial como director deportivo fue el argumento clave para la sanción.

El documento, fechado el 16 de octubre —justo antes del duelo con Cobreloa— parecía avalar la inclusión de Paredes en planilla. Pero para el Tribunal de Disciplina, su función ejecutiva lo inhabilitaba reglamentariamente, lo que derivó en la resta de seis puntos al club, parte esencial de la pérdida de categoría.