Un verdadero terremoto se produjo en la Primera B: Santiago Morning fue castigado por el caso Esteban Paredes (sumarse al banco de suplentes sin estar inscrito), por parte de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, y dejó prácticamente sentenciado su descenso, pese a la posible devolución de 9 puntos por el TAS.

Además, esto generó un movimiento inesperado en la parte alta de la tabla de posiciones, ya que se sumó un tercer equipo como candidato al ascenso a Primera División, uniéndose a la pelea de Copiapó y U de Concepción, aunque la opción de amagar a estos dos equipos es muy mínima.

Los movimientos que generó el castigo a Santiago Morning en la Primera B

El castigo a Santiago Morning por la infracción de Esteban Paredes provocó que perdiera por 3-0 los partidos ante Cobreloa y Magallanes, por las fechas 27 y 28 de la Primera B.

Esto deja a la Academia salvado del descenso, pero la noticia más importante es que Cobreloa tiene opciones de subir directamente a Primera División, ya que acumula 50 puntos, quedando a 2 de Copiapó y U de Concepción.

De todas maneras, es una opción muy compleja, ya que la única opción que tiene Cobreloa para ascender de forma directa es empatar en 53 puntos a los dos punteros (necesita una igualdad entre ellos). En ese caso habría triple paridad de puntaje, pero se requieren dos finalistas para disputar el título, los que se dirimen por diferencia de gol y allí está muy complicado el cuadro loíno.

De hecho, si los Naranjas quieren aspirar a un duelo de definición por el título, necesitan ganar por, al menos 12 goles y esperar un empate entre los mencionados Copiapó y U de Concepción.

Primeros lugares tabla de posiciones:

Copiapó – 52 puntos (+21) U de Concepción – 52 puntos (+12) Cobreloa – 50 puntos (0)

* Si hay triple empate en la cima de la Primera B, los dos equipos con mejor diferencia de gol van al partido de definición, por lo que Cobreloa debe empezar por ganar por 12 goles en la última fecha, si es que quiere soñar por un cupo directo a Primera División, sin pasar por la liguilla.