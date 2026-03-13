Esteban Paredes, ídolo de Colo Colo y mundialista en Sudáfrica 2010, volvió al fútbol para iniciar su carrera como entrenador. El Tanque fue anunciado como nuevo entrenador de Santiago Morning, club que lo formó y al que perteneció entre 1996 y 2009.

El Morning cayó a la Segunda División y espera poder regresar a la Primera B para 2027. Por eso buscaron a Paredes, un hombre de la casa, con ascendencia sobre el plantel y que puede inspirar a los jugadores.

Esteban Paredes llegará acompañado de Leonardo Monje como ayudante técnico, Cristián Limenza como preparador de arqueros y Hernán Torres como preparador físico.

Paredes busca redimirse con el Morning

Esteban Paredes fue un foco de conflicto para el Morning la temporada pasada. El ídolo de Colo Colo, en su cargo de gerente deportivo del club bohemio, fue visto en la banca dando instrucciones. Si bien se defendieron y señalaron que Paredes tenía el título de entrenador, lo cierto es que no era la Licencia Pro que permite estar en la banca dirigiendo al equipo.

Por esta situación, Santiago Morning fue sancionado con la resta de seis puntos y eso decretó el descenso del elenco microbusero.

Es por eso que Esteban Paredes también quiere darle una mano al Morning y asume como DT para volver a Primera B

¿Cuándo debuta Paredes como entrenador?

Esteban Paredes debutará al mando de Santiago Morning el próximo 22 de marzo a las 18:00 horas, cuando reciba a Colchagua en el Estadio Municipal de La Pintana.