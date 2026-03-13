Esteban Paredes asumió en las últimas horas como director técnico de Santiago Morning: será su primera experiencia como estratega de un equipo profesional y en ella buscará volver con el club a la Primera B, luego de su descenso en la temporada pasada.

No obstante, no pasó ni un día antes de que recibiera una importante objeción, la que vino por parte del Colegio de Entrenadores.

Colegio de Entrenadores objetó la llegada de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning

El organismo expresó a través de un comunicado:

“1.- De acuerdo a los registros conocidos por esta entidad gremial, que son de público conocimiento a raíz del caso del mismo club en 2025, el entrenador anunciado no cumple con los requisitos para oficiar dicha función.

2.- Las bases de competencia 2026 establecen la misma norma de la pasada temporada para entrenadores principales o entrenadores ayudantes: licencia Pro Nacional o licencia Pro Conmebol, ninguna de las cuales posee el entrenador públicamente anunciado por el club.

«ARTÍCULO 52°. Condiciones habilitantes para Directores Técnicos, Directores Técnicos Ayudantes y Preparadores de Arqueros. Para la inscripción de directores técnicos o directores técnicos ayudantes se deberá acreditar que cuentan con su Licencia PRO Nacional o Licencia PRO Conmebol, en los casos que éstos fueren extranjeros, deben acreditar su Licencia PRO Conmebol o PRO UEFA. Sólo podrán dirigir técnicamente a un club,sea como Directores Técnicos o como Directores Técnicos Ayudantes, los profesionales que cuenten con la Licencia. Para el caso de los Preparadores de Arqueros, éstos deberán contar con su Licencia de Preparador de Arqueros o bien con el certificado de competencias laborales, otorgado por el INAF.» (Bases de Competencias Segunda División 2026)

3.- Este Colegio establece la importancia de cumplir con la normativa que acuerdan los clubes a inicio de cada temporada y que dice relación con la Convención de Licencias de Entrenadores Conmebol.

4.- A raíz de los problemas evidenciados e informados en Primera División, esta entidad establece que seguirá informando y fiscalizando a la ANFP en el cumplimiento de la normativa publicada, además de supervisar los procedimientos formales y conocidos para la obtención de licencias. Lo anterior, en busca de la transparencia y la igualdad de derechos de los directores técnicos de todas las divisiones.

5.- Cabe recordar que no sólo las series profesionales tienen requisitos al respecto del tema en cuestión, sino que también el Fútbol Joven presenta obligaciones al respecto desde el punto de vista curricular y administrativo, trámites que los profesionales gestionan ante el Instituto Nacional del Fútbol (INAF) y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP)“.