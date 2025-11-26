Ricardo Adé se transformó en una de las historias más sorprendentes del camino al Mundial 2026. El defensa haitiano, hoy figura de Liga de Quito y campeón de la Copa Sudamericana 2023, vivió un trayecto lleno de obstáculos desde que dejó Chile, donde vistió las camisetas de Santiago Morning y Magallanes. A sus 35 años, acaba de clasificar a Haití a su segunda Copa del Mundo, un logro que lo instaló nuevamente en la élite internacional.

Pero antes del éxito, hubo noches difíciles, trámites que casi frustran su carrera, episodios de racismo en la Primera B y una salida de Magallanes marcada por trabas administrativas. Su representante reveló detalles inéditos de esa travesía, que pasó de la incertidumbre absoluta a convertirse en símbolo de un país que vuelve al Mundial después de 50 años.

⚽ ¿Qué equipos chilenos marcaron el camino de Ricardo Adé antes de su salto continental?

Adé jugó tres temporadas en Chile, donde forjó el carácter que hoy lo define. Su trayectoria incluyó:

Santiago Morning (2016-2018): 53 partidos oficiales y 2 goles.

53 partidos oficiales y 2 goles. Magallanes (2019-2020): 45 encuentros y 1 gol.

Su impacto en la Primera B llamó la atención del fútbol ecuatoriano, primero en Mushuc Runa, luego en Aucas —donde fue campeón de Primera División— hasta llegar en 2022 a Liga de Quito, club donde alcanzó su consagración internacional.

🔄 ¿Por qué la salida de Magallanes fue tan conflictiva? La odisea que reveló su representante

Su arribo a Ecuador casi no ocurre. Así lo relató el agente Johan Wilson en diálogo con Radio Francia Internacional: “La llegada de Ricardo fue toda una odisea. Tenía contrato con Magallanes y no lo querían dejar salir. Y porque llegó en plena pandemia. Yo no pude viajar, él arribó solo a Guayaquil”.

A aquello se sumaron problemas migratorios inesperados: “Por mi inexperiencia en ese momento, no preví las dificultades: había traído argentinos y uruguayos antes y nunca tuve problemas para que ingresaran al país (…) Pero con un haitiano fue distinto. A Ricardo no lo dejaron entrar”.

Wilson, que aún recuerda el miedo que vivió el defensor en un aeropuerto vacío, hoy valora el resultado: “Es el primer jugador que represento que va a estar en un Mundial… Sus cuidados físicos son notables”.

🚨 ¿Qué episodios de racismo vivió Ricardo Adé en la Primera B?

Su paso por el ascenso no solo dejó fútbol: también cicatrices. Durante un partido entre Magallanes y Cobreloa, Adé denunció: “Tenía que concentrarme en jugar, pero desde la cancha se escuchaba bien claro… Le dije al árbitro ‘profe tiene que hacer algo’… Es la peor experiencia que he tenido en el fútbol. Si el racismo sigue así, saldré de la cancha”. Aquella tarde marcó su decisión de buscar nuevos horizontes. Y los encontró.

🇭🇹 ¿Qué significa Ricardo Adé para Haití y cómo vive el país esta clasificación?

Tras medio siglo fuera de los Mundiales, Haití logró regresar al torneo gracias al liderazgo de Adé, quien fue titular durante toda la Eliminatoria. Su compromiso va más allá del fútbol: “Tiene una fundación en su país, es una persona muy educada, que quiere al Ecuador y que nunca se olvida de los suyos. Es un jugador para estar en un equipo importante”.

Y su testimonio tras la clasificación lo refleja: “Es algo que hasta el día de hoy no puedo creer… Esto significa mucho para el pueblo, que sigue celebrando a pesar de todas las cosas difíciles que están pasando”.

🌎 ¿Qué dijo Ricardo Adé después de conseguir el boleto al Mundial 2026?

En conversación con RFI, Adé habló desde el corazón: “Sabíamos que podíamos darle una sonrisa a la gente… Por años han sido hinchas de Brasil o Argentina, pero ahora van a tener a su propio país para alentar”.

Además, recordó el festejo íntimo con sus compañeros: “Mi nombre ahora es ‘Mundialista’ (risas). Tengo muy buenos amigos en el club y estoy muy contento”.

Su frase que dio la vuelta al mundo: “On est au mondial mon frère” —Estamos en el Mundial, hermano.

🏆 ¿Dónde se prepara hoy Ricardo Adé y cómo llega al Mundial 2026?

El defensor trabaja en Liga de Quito, club donde comparte camarín con los chilenos Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán, ambos goleadores en el reciente clásico ante Barcelona de Guayaquil.

En resumen:

Jugó en Santiago Morning y Magallanes antes de emigrar.

antes de emigrar. Su salida a Ecuador fue un caos: pandemia, trabas contractuales y problemas migratorios.

Vivió episodios de racismo en la Primera B.

En Liga de Quito se convirtió en figura y campeón de la Sudamericana.

Clasificó a Haití al Mundial 2026.

Hoy es líder, referente y “Mundialista”.

