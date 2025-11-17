El camino rumbo al Mundial 2026 sigue tomando forma y la foto ya tiene más de la mitad de sus participantes definidos. Con el nuevo formato ampliado a 48 selecciones, la carrera clasificatoria dejó otro fin de semana clave: Portugal y Noruega sellaron su boleto tras goleadas contundentes ante Armenia e Italia, respectivamente, en una jornada que también consolidó a algunas de las grandes potencias del planeta futbolístico.

Hoy son 32 los países con presencia asegurada en la cita que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Europa ya comienza a mover el tablero, Sudamérica tiene todos sus cupos directos definidos y Asia y África completaron sus listas de clasificados. El resto deberá pelear en las últimas jornadas o en el temido repechaje intercontinental.

✅ ¿Qué países están clasificados al Mundial de 2026?

Con la actualización oficial posterior a las goleadas de Portugal (9-1 a Armenia) y Noruega (4-1 a Italia), el listado de clasificados llega a 32 de los 48 cupos totales.

Las 32 selecciones ya clasificadas al Mundial 2026

Nueva Zelanda (OFC)

(OFC) Estados Unidos (Anfitriona)

(Anfitriona) México (Anfitriona)

(Anfitriona) Canadá (Anfitriona)

(Anfitriona) Inglaterra (UEFA)

(UEFA) Francia (UEFA)

(UEFA) Croacia (UEFA)

(UEFA) Portugal (UEFA)

(UEFA) Noruega (UEFA)

(UEFA) Argentina (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Brasil (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Ecuador (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Uruguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Colombia (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Paraguay (CONMEBOL)

(CONMEBOL) Australia (AFC)

(AFC) Irán (AFC)

(AFC) Japón (AFC)

(AFC) Corea del Sur (AFC)

(AFC) Arabia Saudita (AFC)

(AFC) Qatar (AFC)

(AFC) Jordania (AFC)

(AFC) Uzbekistán (AFC)

(AFC) Argelia (CAF)

(CAF) Túnez (CAF)

(CAF) Egipto (CAF)

(CAF) Ghana (CAF)

(CAF) Marruecos (CAF)

(CAF) Cabo Verde (CAF)

(CAF) Costa de Marfil (CAF)

(CAF) Senegal (CAF)

(CAF) Sudáfrica (CAF)

📅 ¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo se realizará en diciembre de 2025, una vez completadas las eliminatorias y las repescas continentales. Allí se definirán los 12 grupos del nuevo formato ampliado.

🌍 ¿Cómo están las Eliminatorias en cada confederación?

CONMEBOL: todos los cupos directos definidos

Clasificados:

Argentina

Brasil

Ecuador

Uruguay

Colombia

Paraguay

*La Roja se quedó sin boleto a la cita planetaria por tercera vez de manera consecutiva, mientras que Bolivia jugará el repechaje.

🧩 ¿Qué selecciones clasifican al Mundial 2026 desde Asia?

Australia

Irán

Japón

Corea del Sur

Arabia Saudita

Qatar

Jordania

Uzbekistán

La AFC ya tiene completos sus ocho cupos directos.

🔥 ¿Qué selecciones clasifican al Mundial 2026 desde Oceanía?

El proceso de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) ya se resolvió. Nueva Zelanda confirmó su favoritismo y se quedó con el único cupo directo de la región tras vencer a Nueva Caledonia por 3-0.

Equipos que disputaron la fase final de Oceanía:

Nueva Zelanda: Clasificado al Mundial 2026

Nueva Caledonia: Jugará el repechaje intercontinental

Con esto, Nueva Zelanda celebró su regreso al máximo torneo internacional. Por su parte, Nueva Caledonia deberá prepararse para las repescas intercontinentales, donde competirá junto a otras cinco selecciones por dos cupos adicionales al Mundial.

⚽ ¿Cuántas selecciones de África clasificarán al Mundial 2026?

África ya tiene a sus nueve participantes confirmados:

Argelia, Túnez, Egipto, Ghana, Marruecos, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica.

La República Democrática del Congo irá a la repesca intercontinental tras eliminar a Nigeria en penales.

🧾 ¿Cuántas selecciones de Europa clasificarán al Mundial 2026?

Clasificados: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega.

Equipos como España, Países Bajos y Alemania están cerca, mientras que Italia deberá buscar su cupo en el repechaje.

📚 ¿Qué selecciones de CONCACAF irán al Mundial 2026?

Con Estados Unidos, México y Canadá ya clasificados por ser anfitriones, los equipos restantes de la Concacaf pelearán por tres cupos directos y dos lugares en el repechaje.

🌐 ¿Cuántos cupos faltan para completar los 48 del Mundial 2026?

Quedan 16 selecciones por definir, entre clasificaciones directas pendientes, repescas continentales y el repechaje intercontinental que entregará dos boletos finales.

📲 Sigue todas las actualizaciones del Mundial 2026, clasificados y calendario en Al Aire Libre ⚽🌍