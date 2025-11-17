El camino rumbo al Mundial 2026 sigue tomando forma y la foto ya tiene más de la mitad de sus participantes definidos. Con el nuevo formato ampliado a 48 selecciones, la carrera clasificatoria dejó otro fin de semana clave: Portugal y Noruega sellaron su boleto tras goleadas contundentes ante Armenia e Italia, respectivamente, en una jornada que también consolidó a algunas de las grandes potencias del planeta futbolístico.

Hoy son 32 los países con presencia asegurada en la cita que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Europa ya comienza a mover el tablero, Sudamérica tiene todos sus cupos directos definidos y Asia y África completaron sus listas de clasificados. El resto deberá pelear en las últimas jornadas o en el temido repechaje intercontinental.

¿Qué países están clasificados al Mundial de 2026?

Con la actualización oficial posterior a las goleadas de Portugal (9-1 a Armenia) y Noruega (4-1 a Italia), el listado de clasificados llega a 32 de los 48 cupos totales.

Las 32 selecciones ya clasificadas al Mundial 2026

  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Estados Unidos (Anfitriona)
  • México (Anfitriona)
  • Canadá (Anfitriona)
  • Inglaterra (UEFA)
  • Francia (UEFA)
  • Croacia (UEFA)
  • Portugal (UEFA)
  • Noruega (UEFA)
  • Argentina (CONMEBOL)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Ecuador (CONMEBOL)
  • Uruguay (CONMEBOL)
  • Colombia (CONMEBOL)
  • Paraguay (CONMEBOL)
  • Australia (AFC)
  • Irán (AFC)
  • Japón (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Arabia Saudita (AFC)
  • Qatar (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Argelia (CAF)
  • Túnez (CAF)
  • Egipto (CAF)
  • Ghana (CAF)
  • Marruecos (CAF)
  • Cabo Verde (CAF)
  • Costa de Marfil (CAF)
  • Senegal (CAF)
  • Sudáfrica (CAF)

📅 ¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo se realizará en diciembre de 2025, una vez completadas las eliminatorias y las repescas continentales. Allí se definirán los 12 grupos del nuevo formato ampliado.

🌍 ¿Cómo están las Eliminatorias en cada confederación?

CONMEBOL: todos los cupos directos definidos

Clasificados:

  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay

*La Roja se quedó sin boleto a la cita planetaria por tercera vez de manera consecutiva, mientras que Bolivia jugará el repechaje.

🧩 ¿Qué selecciones clasifican al Mundial 2026 desde Asia?

  • Australia
  • Irán
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Arabia Saudita
  • Qatar
  • Jordania
  • Uzbekistán

La AFC ya tiene completos sus ocho cupos directos.

🔥 ¿Qué selecciones clasifican al Mundial 2026 desde Oceanía?

El proceso de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) ya se resolvió. Nueva Zelanda confirmó su favoritismo y se quedó con el único cupo directo de la región tras vencer a Nueva Caledonia por 3-0.

Equipos que disputaron la fase final de Oceanía:

  • Nueva Zelanda: Clasificado al Mundial 2026
  • Nueva Caledonia: Jugará el repechaje intercontinental

Con esto, Nueva Zelanda celebró su regreso al máximo torneo internacional. Por su parte, Nueva Caledonia deberá prepararse para las repescas intercontinentales, donde competirá junto a otras cinco selecciones por dos cupos adicionales al Mundial.

⚽ ¿Cuántas selecciones de África clasificarán al Mundial 2026?

África ya tiene a sus nueve participantes confirmados:
Argelia, Túnez, Egipto, Ghana, Marruecos, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica.

La República Democrática del Congo irá a la repesca intercontinental tras eliminar a Nigeria en penales.

🧾 ¿Cuántas selecciones de Europa clasificarán al Mundial 2026?

Clasificados: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega.

Equipos como España, Países Bajos y Alemania están cerca, mientras que Italia deberá buscar su cupo en el repechaje.

📚 ¿Qué selecciones de CONCACAF irán al Mundial 2026?

Con Estados Unidos, México y Canadá ya clasificados por ser anfitriones, los equipos restantes de la Concacaf pelearán por tres cupos directos y dos lugares en el repechaje.

🌐 ¿Cuántos cupos faltan para completar los 48 del Mundial 2026?

Quedan 16 selecciones por definir, entre clasificaciones directas pendientes, repescas continentales y el repechaje intercontinental que entregará dos boletos finales.

