El camino rumbo al Mundial 2026 sigue tomando forma y la foto ya tiene más de la mitad de sus participantes definidos. Con el nuevo formato ampliado a 48 selecciones, la carrera clasificatoria dejó otro fin de semana clave: Portugal y Noruega sellaron su boleto tras goleadas contundentes ante Armenia e Italia, respectivamente, en una jornada que también consolidó a algunas de las grandes potencias del planeta futbolístico.
Hoy son 32 los países con presencia asegurada en la cita que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Europa ya comienza a mover el tablero, Sudamérica tiene todos sus cupos directos definidos y Asia y África completaron sus listas de clasificados. El resto deberá pelear en las últimas jornadas o en el temido repechaje intercontinental.
✅ ¿Qué países están clasificados al Mundial de 2026?
Con la actualización oficial posterior a las goleadas de Portugal (9-1 a Armenia) y Noruega (4-1 a Italia), el listado de clasificados llega a 32 de los 48 cupos totales.
Las 32 selecciones ya clasificadas al Mundial 2026
- Nueva Zelanda (OFC)
- Estados Unidos (Anfitriona)
- México (Anfitriona)
- Canadá (Anfitriona)
- Inglaterra (UEFA)
- Francia (UEFA)
- Croacia (UEFA)
- Portugal (UEFA)
- Noruega (UEFA)
- Argentina (CONMEBOL)
- Brasil (CONMEBOL)
- Ecuador (CONMEBOL)
- Uruguay (CONMEBOL)
- Colombia (CONMEBOL)
- Paraguay (CONMEBOL)
- Australia (AFC)
- Irán (AFC)
- Japón (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Arabia Saudita (AFC)
- Qatar (AFC)
- Jordania (AFC)
- Uzbekistán (AFC)
- Argelia (CAF)
- Túnez (CAF)
- Egipto (CAF)
- Ghana (CAF)
- Marruecos (CAF)
- Cabo Verde (CAF)
- Costa de Marfil (CAF)
- Senegal (CAF)
- Sudáfrica (CAF)
📅 ¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?
El sorteo se realizará en diciembre de 2025, una vez completadas las eliminatorias y las repescas continentales. Allí se definirán los 12 grupos del nuevo formato ampliado.
🌍 ¿Cómo están las Eliminatorias en cada confederación?
CONMEBOL: todos los cupos directos definidos
Clasificados:
- Argentina
- Brasil
- Ecuador
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
*La Roja se quedó sin boleto a la cita planetaria por tercera vez de manera consecutiva, mientras que Bolivia jugará el repechaje.
🧩 ¿Qué selecciones clasifican al Mundial 2026 desde Asia?
- Australia
- Irán
- Japón
- Corea del Sur
- Arabia Saudita
- Qatar
- Jordania
- Uzbekistán
La AFC ya tiene completos sus ocho cupos directos.
🔥 ¿Qué selecciones clasifican al Mundial 2026 desde Oceanía?
El proceso de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) ya se resolvió. Nueva Zelanda confirmó su favoritismo y se quedó con el único cupo directo de la región tras vencer a Nueva Caledonia por 3-0.
Equipos que disputaron la fase final de Oceanía:
- Nueva Zelanda: Clasificado al Mundial 2026
- Nueva Caledonia: Jugará el repechaje intercontinental
Con esto, Nueva Zelanda celebró su regreso al máximo torneo internacional. Por su parte, Nueva Caledonia deberá prepararse para las repescas intercontinentales, donde competirá junto a otras cinco selecciones por dos cupos adicionales al Mundial.
⚽ ¿Cuántas selecciones de África clasificarán al Mundial 2026?
África ya tiene a sus nueve participantes confirmados:
Argelia, Túnez, Egipto, Ghana, Marruecos, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica.
La República Democrática del Congo irá a la repesca intercontinental tras eliminar a Nigeria en penales.
🧾 ¿Cuántas selecciones de Europa clasificarán al Mundial 2026?
Clasificados: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega.
Equipos como España, Países Bajos y Alemania están cerca, mientras que Italia deberá buscar su cupo en el repechaje.
📚 ¿Qué selecciones de CONCACAF irán al Mundial 2026?
Con Estados Unidos, México y Canadá ya clasificados por ser anfitriones, los equipos restantes de la Concacaf pelearán por tres cupos directos y dos lugares en el repechaje.
🌐 ¿Cuántos cupos faltan para completar los 48 del Mundial 2026?
Quedan 16 selecciones por definir, entre clasificaciones directas pendientes, repescas continentales y el repechaje intercontinental que entregará dos boletos finales.
