El sueño mundialista ya tiene a un nuevo y definitivo invitado para la gran cita en Norteamérica. La selección de la República Democrática del Congo hizo historia pura este martes al quedarse con la gran final del Repechaje Intercontinental tras vencer por un agónico 1-0 a Jamaica. En un dramático y friccionado partido disputado en Guadalajara, México, el elenco africano logró destrabar el cerrojo en el tiempo extra para desatar la locura de sus hinchas y asegurar su anhelado boleto a la Copa del Mundo 2026.

El gol del triunfo de RD Congo ante Jamaica para ir al Mundial 2026

El encuentro por el último cupo fue de dientes apretados desde el inicio. Aunque el comienzo tuvo al conjunto africano al mando, los “Reggae Boyz” no lograban profundizar y el juego se emparejó hacia el pelotazo largo. Cerca del final de los 90 minutos llegó la gran polémica: una acción terminaba en gol para el Congo, pero un offside de Moutoussamy (quien habilitaba a Bakambu) ahogó el grito y mandó todo a la siempre tensa definición en el alargue.

Fue recién en el primer tiempo de la prórroga donde se desequilibró la balanza. Cuando el reloj marcaba el minuto 100, apareció la figura de Axel Tuanzebe para anotar un solitario y vital tanto a favor de los africanos. A partir de ahí, RD Congo aguantó la ventaja con uñas y dientes para quedarse con la victoria y el boleto mundialista.

¿Qué significa esta clasificación para RD Congo?

El pitazo final en Norteamérica desató un verdadero carnaval para los “Leopardos”, quienes lograron imponer su jerarquía en el momento clave para concretar un hito gigante: será recién la segunda participación de su historia en una Copa del Mundo. Su única aparición previa fue en el ya lejano Mundial de Alemania Occidental 1974, cuando el país competía bajo el nombre de Zaire y fueron eliminados en la fase de grupos sin ganar partidos. Medio siglo después, tendrán su revancha en el primer nivel del balompié internacional.

Dreams unlocked. 🔓🇨🇩

Congo DR are going to the #FIFAWorldCup. pic.twitter.com/8WtSS3FCV3 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 31, 2026

¿En qué grupo jugará RD Congo en el Mundial 2026?

Con la victoria en Guadalajara, la República Democrática del Congo se adueñó de la plaza denominada “Repechaje FIFA” y completó oficialmente el Grupo K del Mundial 2026. En esta zona tendrán una misión de alta exigencia, enfrentando a la cabeza de serie Portugal, a la siempre competitiva selección de Colombia y al combinado de Uzbekistán.

El combinado africano ya tiene su agenda lista: el esperado debut planetario de los congoleños quedó programado para el 17 de junio, día en el que se medirán ante la escuadra lusa de Portugal a partir de las 13:00 horas (16:00 GMT).

En resumen