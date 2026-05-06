Coquimbo Unido juega este jueves 7 de mayo un partido de alta presión en la Copa Libertadores 2026. El equipo de Hernán Caputto recibe a Universitario en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso por la cuarta fecha del Grupo B, una zona que quedó completamente igualada: Deportes Tolima, Nacional, Universitario y el cuadro pirata tienen 4 puntos. En ese escenario, cualquier resultado puede cambiar el orden de la tabla y el camino hacia los octavos de final.

El elenco aurinegro llega golpeado tras la derrota 3-0 ante Deportes Tolima en Colombia, resultado que cortó su buen arranque internacional y lo dejó sin margen para relajarse. Antes, Coquimbo había dado un golpe fuerte al vencer 2-0 a Universitario en Lima el pasado 14 de abril, un antecedente que ahora buscará repetir con el apoyo de su gente. El equipo peruano, en cambio, llega en alza tras golear 4-2 a Nacional y acumular tres triunfos en sus últimos cuatro partidos, ya sin Javier Rabanal en la banca.

¿Qué canal transmite Coquimbo Unido vs Universitario EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

📺 ESPN 5

📲 Disney+ Premium

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Coquimbo Unido vs Universitario?

Se juega este jueves 7 de mayo a las 20:00 horas de Chile.

📅 Jueves 7 de mayo de 2026

🕗 20:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

El duelo corresponde a la cuarta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs Universitario ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataforma digital.

Disney+ Premium

Para acceder:

Inicia sesión con tu cuenta activa

Disponible en celular, Smart TV, tablet y navegador

¿Dónde ver GRATIS Coquimbo Unido vs Universitario?

El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

ESPN 5

Disney+ Premium

👉 También podrás seguirlo EN VIVO y GRATIS en AlAireLibre.cl con minuto a minuto, formaciones, estadísticas y análisis.

Formación de Coquimbo Unido vs Universitario

XI Coquimbo Unido

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani; Cristian Zavala, Benjamín Chandía, Alejandro Azócar; Nicolás Johansen.

XI Universitario

Miguel Vargas; Caín Fara, William Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Martín Pérez, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Alex Valera y Edison Flores.

Árbitros designados para Coquimbo Unido vs Universitario

Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)

Asistente 1: Cristian Navarro (Argentina)

Asistente 2: José Savorani (Argentina)

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez (Argentina)

VAR: Silvio Trucco (Argentina)

AVAR: Salomé Di Iorio (Argentina)

Asesora: Regildênia Moura (Brasil)

Quality Manager: Fernando Falce (Uruguay)

¿Cómo llegan Coquimbo Unido vs Universitario a la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido llega obligado a reaccionar después de una caída que apretó todo el grupo.

El cuadro pirata venía bien perfilado en la Libertadores, pero la derrota 3-0 ante Deportes Tolima en Ibagué lo golpeó fuerte. El partido se destrabó en el segundo tiempo con un penal de Sebastián Guzmán y luego el equipo colombiano cerró la noche con los tantos de Luis Fernando Sandoval y Jersson González. La goleada no solo afectó la diferencia de gol: también dejó a los cuatro equipos del Grupo B igualados con 4 puntos.

En el plano local, Coquimbo también viene de un tropiezo. Se puso al día en la Liga de Primera ante Colo Colo y cayó 3-1 frente al nuevo puntero del fútbol chileno, en un partido donde volvió a mostrar dudas defensivas. Por eso, el duelo ante Universitario tiene un valor doble: recuperar confianza y volver a tomar posición en una zona donde nadie logró escaparse.

Universitario llega fortalecido tras su primera victoria en el grupo.

El equipo peruano viene de vencer 4-2 a Nacional en un partido intenso y cambiante. El cuadro uruguayo se puso en ventaja con penal de Maximiliano Gómez, pero la expulsión de Lucas Rodríguez abrió el partido. Caín Fara igualó antes del descanso, Álex Valera dio vuelta el marcador al inicio del segundo tiempo y, aunque Maxi Silvera volvió a empatar para Nacional, Universitario cerró el triunfo con goles de Lisandro Alzugaray y José Carabalí.

El momento crema también cambió fuera de la Copa. Tras la salida de Javier Rabanal, Universitario parece haber encontrado respuestas y acumula tres triunfos en sus últimos cuatro partidos, incluyendo dos victorias 4-1 en la liga peruana. Aun así, el antecedente directo favorece a Coquimbo: el 14 de abril, el equipo de Hernán Caputto ganó 2-0 en Lima y ahora buscará repetir la historia en el Sánchez Rumoroso.

¿Cómo está la tabla del Grupo B de la Copa Libertadores?

El Grupo B está completamente igualado: los cuatro equipos tienen 4 puntos.

Deportes Tolima: 4 puntos

Nacional: 4 puntos

Universitario: 4 puntos

Coquimbo Unido: 4 puntos

El escenario no da margen. Coquimbo Unido puede quedar muy bien parado si gana en casa, pero una derrota lo dejaría condicionado antes de las últimas dos fechas. En un grupo donde todos tienen el mismo puntaje, el partido ante Universitario puede empezar a separar a los candidatos de los que tendrán que sacar la calculadora.