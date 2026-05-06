Bayern Múnich y PSG se miden este miércoles en Múnich, en la semifinal de vuelta de la Champions League 2025-26, partido que ha sido catalogado por la prensa europea como la “final anticipada” del torneo.

Los alemanes llegan obligados a remontar el 5-4 de la ida en París, el partido con más goles en la historia de las semifinales del torneo, para avanzar a la gran final del 30 de mayo en Budapest, Hungría.

¿Quién transmite en vivo Bayern Múnich vs PSG desde Chile?

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¿Cuándo y a qué hora juegan Bayern Múnich vs PSG?

El partido entre Bayern Múnich y PSG se disputará este miércoles en Alemania

🗓 Fecha: Miércoles 6 de mayo de 2026

🕠 Hora: 15:00 horas

🏟 Estadio: Allianz Arena, Múnich, Alemania

🏆 Competición: UEFA Champions League 2025-26 – Semifinal vuelta

⚖️ Árbitro: Sandro Schärer (Suiza)

¿Cómo llegan Bayern Múnich y PSG al partido?

Bayern Múnich llega a este partido con la obligación de ganar por dos goles de diferencia o más para clasificar directamente. Una victoria por un gol llevará el duelo a la prórroga y, de ser necesario, a los penales. Los bávaros vienen de empatar en la Bundesliga el fin de semana, donde el técnico Vincent Kompany realizó varias rotaciones para preservar a sus titulares para esta revancha clave. Harry Kane, será la gran referencia ofensiva junto a Jamal Musiala y Luis Díaz.

PSG, por su parte, llega a Alemania con la enorme ventaja del 5-4 conseguido en el Parque de los Príncipes el 28 de abril, en un partido que quedará en la historia del torneo. Dembélé y Kvaratskhelia marcaron dos goles cada uno en esa noche memorable en París. El técnico Luis Enrique tendrá la sensible baja de Achraf Hakimi, quien sufrió un desgarro en la ida y no estará disponible para este decisivo encuentro.

Formación de Bayern Múnich

Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich, Luis Díaz, Jamal Musiala, Michael Olise; Harry Kane.

Formación de PSG

Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Minuto a minuto de Bayern Múnich vs PSG