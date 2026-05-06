Erick Pulgar atraviesa un cierre de semestre inesperado en el Flamengo después de haberlo ganado todo con la institución en la temporada 2025. Tras ser una pieza inamovible en el esquema titular, el presente del antofagastino de 32 años está marcado por una lesión de hombro que ya lo mantiene fuera de las canchas por más de un mes y un evidente quiebre en la confianza con el nuevo cuerpo técnico liderado por Leonardo Jardim.

Según reporta El Deportivo, con información de RTI Esportes, esta compleja situación institucional y deportiva ha reactivado el interés de clubes extranjeros que ven en su baja cláusula de rescisión una oportunidad de mercado irrepetible para los próximos meses.

¿Qué clubes quieren fichar a Erick Pulgar?

A pesar de su inactividad reciente, el volante maneja el interés concreto de tres instituciones fuera de Brasil, destacando el sondeo del Al Rayyan de Qatar, equipo que a principios de año ya le ofreció ingresos cercanos a los 10 millones de dólares anuales.

A este interés desde el Medio Oriente se suman las opciones del Austin FC y el FC Cincinnati de la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos, quienes podrían aprovechar que el vínculo del chileno establece una cláusula de salida fijada en un piso de 4 millones de dólares.

Esta cifra, considerada totalmente asequible para los mercados internacionales, generó anteriormente duros cuestionamientos del expresidente del club, Rodolfo Landim, por considerarla insuficiente para un jugador de su relevancia en la plantilla.

Las duras críticas de Leonardo Jardim: “Perjudicó al equipo”

El ambiente para el mediocampista se enrareció tras su última aparición oficial el 2 de abril ante Bragantino, encuentro donde fue expulsado a los 50 minutos cuando su escuadra ya caía por 2-0.

El técnico portugués Leonardo Jardim fue tajante al señalar que “Pulgar no se comportó de la mejor manera. Sé que siempre quiere ganar, pero hay algo fundamental en un partido que es el control emocional”. El estratega insistió en que el antofagastino debe trabajar en este aspecto esencial para los jugadores de élite, advirtiendo públicamente que el jugador “tiene un carácter explosivo, pero sabe que debe tener cuidado porque perjudicó al equipo” al comprometer las opciones de una posible remontada en aquel duelo.

Parte médico y retorno: ¿Cuándo vuelve a jugar Pulgar?

En aquel polémico encuentro, el chileno sufrió una lesión en la articulación acromioclavicular del hombro derecho que lo ha mantenido realizando trabajos específicos de fisioterapia y acondicionamiento físico. Según informa Globoesporte, al futbolista “le ha costado más volver debido a las limitaciones causadas por el dolor”, situación que lo descartó definitivamente del duelo de Copa Libertadores frente a Independiente Medellín en Colombia. Aunque ya comenzó a entrenar a la par del grupo en el Mengão, su esperado regreso a la actividad oficial en el Brasileirão podría concretarse recién este domingo 10 de mayo, cuando el equipo visite a Grêmio en Porto Alegre.

Los números de Erick Pulgar en la temporada 2026

En lo que va del año, el volante registra una participación acumulada de 1.227 minutos distribuidos en 15 juegos oficiales entre el Campeonato Carioca, torneos internacionales y la liga local. Durante este periodo, el futbolista ha logrado anotar dos goles, aunque su rendimiento se ha visto condicionado por la acumulación de cinco tarjetas amarillas y una expulsión directa. A pesar de los altibajos recientes, el nortino cumplirá pronto cuatro años en la institución, donde ha logrado consolidarse como un titular fijo hasta antes de su actual proceso de recuperación.