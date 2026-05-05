Brayan Cortés está pasando por un gran momento en Argentinos Juniors: el Indio ha vivido un renacer en la liga trasandina tras un mal último tiempo en Colo Colo, lo que ha generado interés de dos elencos gigantes a nivel sudamericano y mundial: Boca Juniors y Nacional de Uruguay, este último elenco lo quiere pese a que tuvo una experiencia en su archirrival Peñarol.

No obstante, hay un tercer elenco que quiere sí o sí a Cortés por un largo tiempo, por lo que harán todo el esfuerzo para comprar su pase, algo que obviamente tienta al Cacique, que aún es el dueño de su pase.

El club que compite con Boca Juniors y Nacional por quedarse con Brayan Cortés

Se trata del propio elenco de Argentinos Juniors ¿Pero cómo? Resulta que el Bicho Colorado tiene a Brayan Cortés en estatus de cedido, pero ahora quiere comprar el pase del iquiqueño y así quedarse con él toda la temporada y algunas más, debido a que ha tenido un gran rendimiento.

Así lo reveló Claudio Borghi en TNT Sports, asegurando que “hablé con un dirigente de Argentinos y le pregunté si van a comprar a Cortés. Me dijo que ‘no tienen recursos’, pero que harán el esfuerzo para hacer uso de la opción de compra que señala el trato hecho con Colo Colo.

Argentinos Juniors tiene la prioridad para quedarse con el jugador de 31 años, con un monto aproximado de 400.000 dólares, pero hay que ver si Boca o Nacional abren la billetera, ya que los Albos tienen urgencia de sumar fondos en un año complicado a nivel económico.

Los números de Brayan Cortés en Argentinos Juniors

Brayan Cortés ha jugado 16 partidos en Argentinos Juniors (club al que llegó en este 2026), completando 1.440 minutos hasta el momento en el Torneo de Apertura trasandino.

Cortés ha recibido solo goles y tiene ocho vallas invictas, lo que da cuenta del buen desempeño que ha tenido cruzando la Cordillera, y lo bien que le hizo el paso previo por Peñarol tras su paso de dulce y agraz en Colo Colo, elenco en el que en todo caso fue multicampeón y tuvo temporadas muy buenas.