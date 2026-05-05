Sao Paulo no pudo viajar a Chile este martes como tenía previsto. El avión que debía trasladar a la delegación brasileña presentó problemas sistémicos cuando aún se encontraba en la plataforma del Aeropuerto de Guarulhos, antes del embarque del equipo, obligando al club a reorganizar su itinerario de cara al duelo ante O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026.

El conjunto paulista pasará la noche en Brasil y viajará este miércoles, con un margen más ajustado de lo previsto antes del partido del jueves en Rancagua. Un inconveniente logístico que no es menor considerando la importancia del duelo para ambos equipos en la fase de grupos del certamen continental.

¿Qué pasó con el vuelo de Sao Paulo?

El propio club informó a través de sus canales oficiales que la aeronave presentó problemas sistémicos en la plataforma del Aeropuerto de Guarulhos antes del embarque, sin dar más detalles sobre la naturaleza de las fallas sistémicas.

El cambio de planes obligó a reorganizar toda la logística del viaje. La programación original contemplaba una práctica en las instalaciones del Claro Arena de Universidad Católica en Santiago, sesión que fue reemplazada por un entrenamiento este miércoles por la mañana en el SuperCT, el centro de entrenamiento del club en Brasil.

El ajuste no es menor para un equipo que viaja desde Brasil y que ahora llegará a Rancagua con pocas horas de margen antes del partido. La delegación aterrizará en el Aeropuerto de Santiago y viajará de inmediato a la ciudad celeste para concentrarse. Tras el duelo ante O’Higgins, regresarán directamente a Brasil sin pernoctar en Chile.

A viagem do Tricolor para o Chile, onde enfrentará o O’Higgins pela CONMEBOL Sul-Americana na próxima quinta-feira (7), às 19h (de Brasília), foi adiada para a tarde desta quarta-feira (6) após a aeronave que levaria a delegação para Santiago apresentar problemas sistêmicos ainda… pic.twitter.com/DHl2wop16W — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 5, 2026

¿Cuándo juega O’Higgins vs Sao Paulo?

El duelo entre O’Higgins y Sao Paulo por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 está programado para este jueves 8 de mayo a las 18:00 horas en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

¿Quién transmite O’Higgins vs Sao Paulo?

El partido se transmitirá en televisión por ESPN y vía streaming a través de la plataforma de pago de Disney+. Además, podrás seguir el minuto a minuto y todos los detalles del encuentro en Al Aire Libre.