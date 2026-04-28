O’Higgins tiene este martes una oportunidad concreta para afianzarse en el Grupo C de la Copa Sudamericana y dar un golpe de autoridad en casa. El Capo de Provincia recibe a Boston River de Uruguay en Rancagua por la Fecha 3 de la fase de grupos.

El elenco dirigido por Lucas Bovaglio llega con la confianza de haber sumado dos victorias en línea en el Campeonato Nacional y con la ventaja de jugar ante su público en Rancagua. Boston River, en cambio, llega urgido de puntos desde Uruguay para no quedar virtualmente eliminado de la competencia continental.

Sigue todas las alternativas de este encuentro en vivo y minuto a minuto.

O’Higgins vs Boston River, minuto a minuto

Resumen de O’Higgins vs Boston River

La previa del O’Higgins vs Boston River

O’Higgins llega con tres puntos en el Grupo C. El Capo de Provincia tuvo una gran presentación copera y venció por 2-0 a Millonarios en el Estadio El Teniente y luego tuvo una decepcionante derrota de 2-0 ante Sao Paulo en Brasil.

El cuadro chileno ha demostrado ser competitivo, especialmente en su estadio donde no ha perdido ningún partido internacional durante la temporada 2026. Pero le falta una presentación redonda que los haga ganar confianza.

La misión para Boston River no es menor. Los uruguayos del Barrio Bolívar perdieron ante São Paulo en el estadio Centenario (0-1) y lugo cayeron con Millonarios por la mínima. Por ello los de Montevideo están obligados a ganar en Rancagua para no quedar prácticamente eliminado en la fase de grupos.

El escenario no favorece a los visitantes. El Estadio Codelco El Teniente de Rancagua es un fortín para O’Higgins, que en casa se convierte en uno de los equipos más difíciles del fútbol chileno, y esta noche la presión de seguir sumando en la Copa recaerá sobre los hombros de Bryan Rabello y Arnaldo Castillo en ataque.

Formaciones de O’Higgins vs Boston River

Formación de O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Formación de Boston River

Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández, Jairo O’Neil; Agustín Amado, Federico Dafonte, Gonzalo Reyna; Yair González, Franco Pérez y Francisco Bonfiglio. DT: Ignacio Ithurralde.

¿Dónde ver O’Higgins vs Boston River en vivo?

El duelo entre O’Higgins y Boston River se disputará este martes a las 22:00 horas de Chile en el Estadio Codelco El Teniente, Rancagua. Para Chile, el partido se puede seguir en streaming a través de Disney+ Premium y también por ESPN.

Así va la tabla del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026