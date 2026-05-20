O’Higgins sufrió una dolorosa derrota en la Copa Sudamericana 2026. Los celestes cayeron por 3-2 en su visita a Boston River en Uruguay y quedaron en el tercer lugar del Grupo C, complicando su clasificación a la siguiente ronda del certamen continental.
El Capo de Provincia tendrá que ir a buscar el boleto a la próxima ronda en la última fecha, donde deberá jugarse el todo por el todo ante Millonarios de Colombia en calidad de forastero.
Los goles de Boston vs O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026
O’Higgins sufrió de entrada en tierras charrúas luego que Boston River se pusiera en ventaja a los 20 minutos gracias a la anotación de Facundo Munoa. Sin embargo, el panorama se comenzó a complicar antes del término de la primera mitad cuando Yair González estiró las cifras a los 40′.
Una vez iniciado el complemento, Thiago Vecino puso la ilusión para el Capo de Provincia tras descontar a los 47′, pero Gastón Ramírez volvió a golpear para los locales a los 64 minutos para aumentar nuevamente el marcador. Si bien Arnaldo Castillo consiguió un nuevo descuento a los 77 minutos, a los de Rancagua no les alcanzó para traerse un resultado favorable desde Uruguay.
Estadísticas de Boston vs O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026
- Facundo Munoa 21′
- Yair Gonzalez 41′
- Kevin Sotto 14′
- Summary
- Comments
- Lineups
- Match Stats
- Team Stats
Antunez
Acosta
Sotto
Rivero
Fernandez
Amado
Dafonte
Gonzalez
Munoa
Perez
Bonfiglio
- Entrenador
-
0Ignacio Ithurralde
- Suplentes
-
12Juan Gonzalez
-
25Agustin Aguirre
-
9Alexander Gonzalez
-
30Martin Gonzalez
-
17Rafael Haller
-
20Marcelo Hornos
-
29Andy Lopez
-
3Marco Mancebo
-
28Francisco Martinicorena
-
11Gastón Ramírez
-
99Gonzalo Reyna
-
6Andres Romero
Carabali
Faundez
Robledo
Brizuela
Pavez
Leiva
Ogaz
Gonzalez
Maturana
Sarrafiore
Castillo
- Entrenador
-
0Lucas Bovaglio
- Suplentes
-
1Jorge Pena
-
23Diego Carreno
-
20Leandro Diaz
-
21Nicolas Garrido
-
26Rodrigo Godoy
-
27Jose Tomas Movillo
-
5Gabriel Pinto
-
15Benjamin Rojas
-
28Benjamin Schamine
-
30Joaquin Tapia
-
32Thiago Vecino
-
29Bastian Yanez
¿Cuándo vuelve a jugar O’Higgins?
O’Higgins volverá a jugar por la Copa Sudamericana el próximo martes 26 de mayo a las 18:00 horas de nuestro país por el último partido del Grupo C. Por el Campeonato Nacional, en tanto, los rancagüinos descansarán luego que su compromiso ante la Universidad de Chile por la fecha 13 se reprogramara debido a que no cumplía con el descanso que exige el reglamento Conmebol para partidos internacionales.
Así va la tabla del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026
|Equipo
|Puntos
|Sao Paulo
|9
|Millonarios
|8
|O’Higgins
|7
|Boston River
|3