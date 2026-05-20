O’Higgins sufrió una dolorosa derrota en la Copa Sudamericana 2026. Los celestes cayeron por 3-2 en su visita a Boston River en Uruguay y quedaron en el tercer lugar del Grupo C, complicando su clasificación a la siguiente ronda del certamen continental.

El Capo de Provincia tendrá que ir a buscar el boleto a la próxima ronda en la última fecha, donde deberá jugarse el todo por el todo ante Millonarios de Colombia en calidad de forastero.

Los goles de Boston vs O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026

O’Higgins sufrió de entrada en tierras charrúas luego que Boston River se pusiera en ventaja a los 20 minutos gracias a la anotación de Facundo Munoa. Sin embargo, el panorama se comenzó a complicar antes del término de la primera mitad cuando Yair González estiró las cifras a los 40′.

Una vez iniciado el complemento, Thiago Vecino puso la ilusión para el Capo de Provincia tras descontar a los 47′, pero Gastón Ramírez volvió a golpear para los locales a los 64 minutos para aumentar nuevamente el marcador. Si bien Arnaldo Castillo consiguió un nuevo descuento a los 77 minutos, a los de Rancagua no les alcanzó para traerse un resultado favorable desde Uruguay.

Estadísticas de Boston vs O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. C – 2026 DÍA DE PARTIDO 5
Boston River
20/05/2026 18:00
2
0
Descanso
O'Higgins
  • Facundo Munoa 21′
  • Yair Gonzalez 41′
  • Kevin Sotto 14′
  • Summary
  • Comments
  • Lineups
  • Match Stats
  • Team Stats
41 ‘
Boston River
Asistencia : Facundo Munoa
41 ‘
Boston River
Gol regular : Yair Gonzalez
21 ‘
Boston River
Asistencia : Yair Gonzalez
21 ‘
Boston River
Gol regular : Facundo Munoa
14 ‘
Boston River
Tarjeta amarilla : Kevin Sotto
Asistencia de Facundo Munoa en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Yair Gonzalez!
Asistencia de Yair Gonzalez en el gol.
¡G O O O O O O L! – ¡Marca Facundo Munoa!
Amonestación para Kevin Sotto.
El árbitro da inicio al encuentro.
Boston River
4-2-3-1
Bruno Antunez 1
Bruno
Antunez
Juan Acosta 31
Juan
Acosta
Kevin Sotto 2
Kevin
Sotto
Mateo Rivero 23
Mateo
Rivero
Ignacio Fernandez 13
Ignacio
Fernandez
Agustin Amado 10
Agustin
Amado
Federico Dafonte 14
Federico
Dafonte
Yair Gonzalez 32
Yair
Gonzalez
Facundo Munoa 26
Facundo
Munoa
Franco Perez 21
Franco
Perez
Francisco Bonfiglio 8
Francisco
Bonfiglio
  • Entrenador
  • 0
    Ignacio Ithurralde
  • Suplentes
  • 12
    Juan Gonzalez
  • 25
    Agustin Aguirre
  • 9
    Alexander Gonzalez
  • 30
    Martin Gonzalez
  • 17
    Rafael Haller
  • 20
    Marcelo Hornos
  • 29
    Andy Lopez
  • 3
    Marco Mancebo
  • 28
    Francisco Martinicorena
  • 11
    Gastón Ramírez
  • 99
    Gonzalo Reyna
  • 6
    Andres Romero
O'Higgins
4-2-3-1
Omar Carabali 31
Omar
Carabali
Felipe Faundez 3
Felipe
Faundez
Alan Robledo 22
Alan
Robledo
Miguel Brizuela 33
Miguel
Brizuela
Luis Pavez 6
Luis
Pavez
Juan Leiva 11
Juan
Leiva
Felipe Ogaz 8
Felipe
Ogaz
Francisco Gonzalez 24
Francisco
Gonzalez
Martin Maturana 14
Martin
Maturana
Martin Sarrafiore 7
Martin
Sarrafiore
Arnaldo Castillo 9
Arnaldo
Castillo
  • Entrenador
  • 0
    Lucas Bovaglio
  • Suplentes
  • 1
    Jorge Pena
  • 23
    Diego Carreno
  • 20
    Leandro Diaz
  • 21
    Nicolas Garrido
  • 26
    Rodrigo Godoy
  • 27
    Jose Tomas Movillo
  • 5
    Gabriel Pinto
  • 15
    Benjamin Rojas
  • 28
    Benjamin Schamine
  • 30
    Joaquin Tapia
  • 32
    Thiago Vecino
  • 29
    Bastian Yanez
10
Faltas Cometidas
10
0
Fuera de Juego
2
48
Posesión de Balón
52
2
Tarjetas Amarillas
1
4
Tiros Fuera
7
6
Tiros a Puerta
4
4
Corners
5
0
Tarjetas Rojas
0
12
Saques de Portería
6
0
Penaltis
0
11
Tiros Libres
0
2
Paradas
3
0
Tiros Fuera 1ª Mitad
6
3
Tiros Fuera 2ª Mitad
1
4
Tiros a Puerta 1ª Mitad
1
2
Tiros a Puerta 2ª Mitad
3
0
Fuera de Juego 1ª Mitad
1
0
Fuera de Juego 2ª Mitad
1
0
Tarjetas Rojas 1ª Mitad
0
0
Tarjetas Rojas 2ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 1ª Mitad
0
1
Tarjetas Amarillas 2ª Mitad
1
2
Corners 1ª Mitad
4
2
Corners 2ª Mitad
1
0
Posesión de Balón 1ª Mitad
0
0
Posesión de Balón 2ª Mitad
0
5
Faltas Cometidas 1ª Mitad
4
4
Faltas Cometidas 2ª Mitad
5
Last Confrontations
O'H 2 – 0 BOS 28/04/2026

¿Cuándo vuelve a jugar O’Higgins?

O’Higgins volverá a jugar por la Copa Sudamericana el próximo martes 26 de mayo a las 18:00 horas de nuestro país por el último partido del Grupo C. Por el Campeonato Nacional, en tanto, los rancagüinos descansarán luego que su compromiso ante la Universidad de Chile por la fecha 13 se reprogramara debido a que no cumplía con el descanso que exige el reglamento Conmebol para partidos internacionales.

Así va la tabla del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026

EquipoPuntos
Sao Paulo9
Millonarios8
O’Higgins7
Boston River3

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