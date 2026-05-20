Datos Clave Dura derrota: O’Higgins cayó 3-2 ante Boston River por la Sudamericana. Riesgo en la tabla: Los celestes quedaron terceros en el Grupo C y complicaron su clasificación. Duelo clave: Buscarán el boleto a la próxima ronda ante Millonarios en Colombia.

O’Higgins sufrió una dolorosa derrota en la Copa Sudamericana 2026. Los celestes cayeron por 3-2 en su visita a Boston River en Uruguay y quedaron en el tercer lugar del Grupo C, complicando su clasificación a la siguiente ronda del certamen continental.

El Capo de Provincia tendrá que ir a buscar el boleto a la próxima ronda en la última fecha, donde deberá jugarse el todo por el todo ante Millonarios de Colombia en calidad de forastero.

Los goles de Boston vs O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026

O’Higgins sufrió de entrada en tierras charrúas luego que Boston River se pusiera en ventaja a los 20 minutos gracias a la anotación de Facundo Munoa. Sin embargo, el panorama se comenzó a complicar antes del término de la primera mitad cuando Yair González estiró las cifras a los 40′.

Una vez iniciado el complemento, Thiago Vecino puso la ilusión para el Capo de Provincia tras descontar a los 47′, pero Gastón Ramírez volvió a golpear para los locales a los 64 minutos para aumentar nuevamente el marcador. Si bien Arnaldo Castillo consiguió un nuevo descuento a los 77 minutos, a los de Rancagua no les alcanzó para traerse un resultado favorable desde Uruguay.

Estadísticas de Boston vs O’Higgins por la Copa Sudamericana 2026

Copa Sudamericana Grp. C – 2026 DÍA DE PARTIDO 5 Boston River 2 0 Descanso O'Higgins Facundo Munoa 21′

Yair Gonzalez 41′ Kevin Sotto 14′ Summary

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Match Stats

Team Stats 41 ‘ Boston River Asistencia : Facundo Munoa 41 ‘ Boston River Gol regular : Yair Gonzalez 21 ‘ Boston River Asistencia : Yair Gonzalez 21 ‘ Boston River Gol regular : Facundo Munoa 14 ‘ Boston River Tarjeta amarilla : Kevin Sotto Asistencia de Facundo Munoa en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Yair Gonzalez! Asistencia de Yair Gonzalez en el gol. ¡G O O O O O O L! – ¡Marca Facundo Munoa! Amonestación para Kevin Sotto. El árbitro da inicio al encuentro. Boston River Boston River 4-2-3-1 1 Bruno

Antunez 31 Juan

Acosta 2 Kevin

Sotto 23 Mateo

Rivero 13 Ignacio

Fernandez 10 Agustin

Amado 14 Federico

Dafonte 32 Yair

Gonzalez 26 Facundo

Munoa 21 Franco

Perez 8 Francisco

Bonfiglio Entrenador

0 Ignacio Ithurralde

Suplentes

12 Juan Gonzalez



25 Agustin Aguirre



9 Alexander Gonzalez



30 Martin Gonzalez



17 Rafael Haller



20 Marcelo Hornos



29 Andy Lopez



3 Marco Mancebo



28 Francisco Martinicorena



11 Gastón Ramírez



99 Gonzalo Reyna



6 Andres Romero

O'Higgins O'Higgins 4-2-3-1 31 Omar

Carabali 3 Felipe

Faundez 22 Alan

Robledo 33 Miguel

Brizuela 6 Luis

Pavez 11 Juan

Leiva 8 Felipe

Ogaz 24 Francisco

Gonzalez 14 Martin

Maturana 7 Martin

Sarrafiore 9 Arnaldo

Castillo Entrenador

0 Lucas Bovaglio

Suplentes

1 Jorge Pena



23 Diego Carreno



20 Leandro Diaz



21 Nicolas Garrido



26 Rodrigo Godoy



27 Jose Tomas Movillo



5 Gabriel Pinto



15 Benjamin Rojas



28 Benjamin Schamine



30 Joaquin Tapia



32 Thiago Vecino



29 Bastian Yanez

10 Faltas Cometidas 10 0 Fuera de Juego 2 48 Posesión de Balón 52 2 Tarjetas Amarillas 1 4 Tiros Fuera 7 6 Tiros a Puerta 4 4 Corners 5 0 Tarjetas Rojas 0 12 Saques de Portería 6 0 Penaltis 0 11 Tiros Libres 0 2 Paradas 3 0 Tiros Fuera 1ª Mitad 6 3 Tiros Fuera 2ª Mitad 1 4 Tiros a Puerta 1ª Mitad 1 2 Tiros a Puerta 2ª Mitad 3 0 Fuera de Juego 1ª Mitad 1 0 Fuera de Juego 2ª Mitad 1 0 Tarjetas Rojas 1ª Mitad 0 0 Tarjetas Rojas 2ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 1ª Mitad 0 1 Tarjetas Amarillas 2ª Mitad 1 2 Corners 1ª Mitad 4 2 Corners 2ª Mitad 1 0 Posesión de Balón 1ª Mitad 0 0 Posesión de Balón 2ª Mitad 0 5 Faltas Cometidas 1ª Mitad 4 4 Faltas Cometidas 2ª Mitad 5 Last Confrontations O'H 2 – 0 BOS 28/04/2026

¿Cuándo vuelve a jugar O’Higgins?

O’Higgins volverá a jugar por la Copa Sudamericana el próximo martes 26 de mayo a las 18:00 horas de nuestro país por el último partido del Grupo C. Por el Campeonato Nacional, en tanto, los rancagüinos descansarán luego que su compromiso ante la Universidad de Chile por la fecha 13 se reprogramara debido a que no cumplía con el descanso que exige el reglamento Conmebol para partidos internacionales.

Así va la tabla del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026