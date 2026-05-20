O’Higgins tiene la obligación de derrotar a Boston River en Montevideo si quiere ser el líder del Grupo C de la Copa Sudamericana. El Capo de Provincia jugará esta noche en el Estadio Centenario y se ilusiona con avanzar a los octavos de final del torneo.

Los Celestes quedaron en buen pie tras la paridad entre Sao Paulo y Millonarios, los otros rivales de O’Higgins en el grupo.

Sigue todas las alternativas de este importante duelo en el minuto a minuto de Al Aire Libre.

Boston River vs O’Higgins, minuto a minuto

La previa del Boston River vs O’Higgins

Anoche hubo carnaval afuera del hotel de O’Higgins de Rancagua. Cientos de hinchas del Capo de Provincia se congregaron en Montevideo para alentar a sus jugadores y celebrar el empate entre Sao Paulo y Millonarios. Y es que este último resultado le da una chance inmejorable a los celestes de llegar al primer lugar del grupo C de la Copa Sudamericana.

O’Higgins, que está jugando este partido con Boston River hace un buen rato, viene de perder ante un irregular equipo como Universidad de Concepción. La derrota no altera en nada los planes del DT Luas Bovaglio, quien planificó una dosificación para ese encuentro y llegar con el mejor plantel posible a esta final con los uruguayos.

Los Celestes confían en su bloque de ataque. Arnaldo Castillo y Francisco González son las principales cartas de gol del conjunto rancagüino, entre los dos han anotado 16 goles. A ellos se les suman Martín Sarrafiore y Brayan Rabello, quienes mueven los hilos en mitad de terreno y rompen las defensas con pases filtrados.

Al frente estará el débil Boston River, equipo que no ha ganado puntos en la presente edición de la Copa Sudamericana.

Formaciones de Boston River vs O’Higgins

Formación de Boston River

Bruno Antúnez; Mateo Rivero, Kevin Sotto, Ignacio Fernández, Juan Acosta; Facundo Muñoa, Federico Dafonte, Yair González, Agustín Amado; Francisco Bonfiglio, Franco Pérez. DT: Ignacio Ithurralde.

Formación de O’Higgins

Omar Carabalí; Luis Alberto Pavez, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore, Bryan Rabello; Francisco González, Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

¿Dónde ver Boston River vs O’Higgins en vivo?

El duelo entre Gremio y Palestino será trasnmitido de forma exclusiva por ESPN y Disney+.

Así va la tabla del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026