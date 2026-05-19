Datos Clave Partido clave: O’Higgins visita a Boston River por el Grupo C. Transmisión: ESPN y Disney+ Premium en Chile. Horario: Miércoles 20 de mayo, 18:00 horas.

O’Higgins enfrenta este miércoles 20 de mayo un partido clave en la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Rancagua visita a Boston River en el Estadio Centenario de Montevideo desde las 18:00 horas, por la quinta fecha del Grupo C, una zona que tiene a São Paulo como líder con 8 puntos, mientras el Capo y Millonarios aparecen con 7.

El cuadro chileno viene de igualar 0-0 ante São Paulo en Rancagua, en un duelo donde fue a buscar la victoria en el complemento, pero no logró convertir. Boston River, en tanto, perdió 4-2 ante Millonarios en Montevideo y sigue sin sumar unidades en el grupo. Con solo dos fechas por jugar, O’Higgins necesita aprovechar la visita al colista para seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por la clasificación.

¿Qué canal transmite Boston River vs O’Higgins EN VIVO?

El partido será transmitido por TV y streaming en Chile.

📺 ESPN

📲 Disney+ Premium

👉 Cobertura online: AlAireLibre.cl

¿A qué hora juegan Boston River vs O’Higgins?

Se juega este miércoles 20 de mayo a las 18:00 horas de Chile.

📅 Miércoles 20 de mayo de 2026

🕕 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Centenario, Montevideo

El duelo corresponde a la quinta fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana 2026. En Uruguay está programado para las 19:00 horas locales.

¿Dónde ver Boston River vs O’Higgins ONLINE por streaming?

El encuentro estará disponible en plataforma digital.

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Disponible en celular, Smart TV, tablet y navegador.

¿Dónde ver GRATIS Boston River vs O’Higgins?

El partido no tendrá transmisión gratuita por TV abierta en Chile.

Se podrá ver exclusivamente en:

ESPN

Disney+ Premium

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Formación de Boston River vs O’Higgins

XI Boston River

Juan González; Rafael Haller, Marco Mancebo, Kevin Sotto, Lautaro Vázquez; Gonzalo Reyna, Andy López, Federico Dafonte, Gastón Ramírez, Yair González; Francisco Bonfiglio.

XI O’Higgins

Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, José Movillo; Leandro Díaz; Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Juan Leiva, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo.

Árbitros designados para Boston River vs O’Higgins

Árbitro: Ivo Méndez (Bolivia)

Asistente 1: Carlos Tapia (Bolivia)

Asistente 2: Richard Orellana (Bolivia)

Cuarto árbitro: Christian Alemán (Bolivia)

VAR: Wilfredo Campos (Bolivia)

AVAR: Ariel Guizada (Bolivia)

Asesor: Miguel Nievas (Uruguay)

Quality Manager: Ángel Sánchez (Argentina)

¿Cómo llegan Boston River vs O’Higgins a la Copa Sudamericana?

O’Higgins llega con la obligación de sumar para seguir peleando el liderato del Grupo C.

El Capo de Provincia viene de empatar 0-0 ante São Paulo en Rancagua, resultado que lo dejó con 7 puntos, a solo una unidad del líder brasileño. El equipo chileno no pudo aprovechar la localía para tomar la cima, pero se mantuvo metido de lleno en la pelea por la clasificación.

Antes, O’Higgins ya había vencido 2-0 a Boston River en Chile, con goles de Martín Sarrafiore y Francisco González. Ese antecedente pesa para el cuadro rancagüino, que intentará repetir la fórmula en Montevideo para llegar a la última fecha con opciones claras.

El equipo chileno también llega respaldado por un dato fuerte: dejó su arco en cero en nueve de sus últimos 13 partidos en torneos CONMEBOL. El último rival que le marcó fue São Paulo, en la derrota 2-0 disputada en Brasil por la segunda fecha de esta Sudamericana.

Boston River llega sin puntos, pero con la urgencia de despedirse en casa con una reacción.

El equipo uruguayo perdió 4-2 ante Millonarios en la fecha anterior, en un partido donde Rodrigo Contreras fue clave para el conjunto colombiano con dos goles. Con ese resultado, Boston River quedó último del Grupo C, sin unidades después de cuatro partidos.

Aunque su campaña ha sido dura, el equipo charrúa tiene un rasgo particular: cuenta con el menor promedio de edad entre los titulares de las primeras cuatro jornadas de la fase de grupos, con 23 años y 257 días. Ante O’Higgins jugará su último partido como local en esta etapa y buscará sumar por primera vez en el torneo.

Desde los datos, el cruce también muestra una diferencia de estilos. Boston River es el equipo que empieza sus secuencias más cerca de su propio arco en esta fase de grupos, con una distancia promedio de 41,2 metros. O’Higgins, en cambio, aparece con una de las medias más altas, con 50,2 metros, señal de un equipo que intenta instalarse más arriba cuando logra ordenar sus ataques.

Francisco González y Martín Sarrafiore también aparecen como nombres a seguir: ambos están entre los cuatro jugadores con más asistencias esperadas en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, con 1,8 y 1,4 xA, respectivamente.

¿Cómo está la tabla del Grupo C de la Copa Sudamericana?

O’Higgins está a un punto del líder y necesita ganar para llegar con fuerza a la última fecha.

São Paulo: 8 puntos

O’Higgins: 7 puntos

Millonarios: 7 puntos

Boston River: 0 puntos

La quinta fecha puede mover por completo el grupo, porque São Paulo también recibe a Millonarios en un duelo directo. Para O’Higgins, ganar en Montevideo es clave: le permitiría llegar a 10 puntos y seguir peleando la clasificación hasta el cierre. Si tropieza ante Boston River, quedará condicionado por lo que ocurra entre brasileños y colombianos.

O’Higgins tiene una oportunidad grande en Uruguay. El rival todavía no suma, pero el grupo está demasiado apretado como para mirar la tabla con confianza. El Capo necesita ganar, sostener su fortaleza defensiva y llegar a la última fecha con el control de su destino continental.