O’Higgins rescató un valioso empate 1-1 ante Deportes Limache en Quillota, resultado que mantiene al “Capo” como líder exclusivo de su grupo en la Copa de la Liga con 8 unidades. Una vez más, la gran figura del encuentro fue el portero Omar Carabalí, quien atraviesa el mejor momento de su carrera consolidado como titular indiscutido en el esquema celeste.

Sin embargo, la noticia que sacude al Monasterio Celeste no solo tiene que ver con su despliegue bajo los tres tubos, sino con la real posibilidad de que el meta dispute el Mundial 2026 defendiendo los colores de su país natal.

¿Podrá Omar Carabalí jugar por la Selección de Ecuador?

El guardameta nacionalizado chileno está en el radar de la “Tri” para las Clasificatorias y la cita mundialista, tras haber defendido a dicho país en categorías juveniles.

El interés desde el Guayas no es solo un rumor. El propio Carabalí confirmó que el diálogo con el cuerpo técnico ecuatoriano es una realidad concreta: “La verdad es que conversé con el profe Sebastián (Becaccece) hace como 20 días. Está la posibilidad, hay temas dirigenciales y gerenciales que hay que solucionar”.

Sobre el deseo de dar este salto internacional, el portero no ocultó su entusiasmo, aunque mantiene la calma en Rancagua: “Si se da ir a Ecuador sería maravilloso, si no se da, también seguir trabajando, pero mi mente está enfocada en el club”. El jugador enfatizó que, pese a la ilusión, su presente está “100% puesto acá” debido a la exigente carga de partidos que enfrenta el cuadro de la Sexta Región.

¿Qué dijo Sebastián Beccacece sobre el arquero de O’Higgins?

El estratega de la selección ecuatoriana ratificó su interés por el portero formado en Colo Colo, aunque advirtió que el caso está bajo consulta reglamentaria ante la FIFA.

Sebastián Beccacece reconoció públicamente que el nombre de Carabalí asoma como una opción real para reforzar la portería ecuatoriana, destacando que ya se iniciaron los trámites correspondientes. “Es un futbolista que en algún momento tenía esas posibilidades; había renunciado a su condición de ecuatoriano para jugar con Chile. Se hizo la gestión y la FIFA todavía tiene que responder si es posible o no jugar con Ecuador”, declaró el técnico argentino. Cabe recordar que el meta fue convocado a la Roja en procesos anteriores, pero al no registrar minutos en partidos oficiales de Clase A, se abriría la ventana legal para que pueda ser inscrito por la federación de su país natal.

El exigente calendario de O’Higgins: Sudamericana y liderato local

El equipo rancagüino es el club que más partidos ha disputado esta temporada, liderando su zona en la Copa de la Liga y preparándose para el plano internacional.

Tras rescatar el punto en la Quinta Región gracias al orden defensivo, el plantel celeste ya planifica su próximo desafío continental. “Nosotros veníamos de partidos complicados y seguidos, pero la verdad es que estamos tranquilos, trabajando mucho, ahora el jueves Sudamericana y dar vuelta la página rápido”, explicó Carabalí respecto al duelo del próximo 7 de mayo. En el certamen doméstico, O’Higgins comanda el Grupo A con 8 puntos, seguido por Limache con 6, Everton con 4 y Palestino con 2 unidades, quedando con la primera opción de clasificar a la siguiente fase del torneo.